Memo Remigi: “Mia moglie Lucia Russo straordinaria”/ “Disperato quando è morta”

Il grande Memo Remigi è stato ospite questa mattina del programma di Rai Due, I Fatti Vostri. Salvo Sottile si è subito complimentato con il suo ospite: “Sono in forma? Più passano gli anni e più mi sento giovane. Una seconda giovinezza? Terza…”. Recentemente Memo Remigi è stato protagonista di un simpatico spettacolo in cui si è letteralmente messo a nudo: “A 84 anni mettermi in gioco e spogliarmi…”. In studio passa quindi una foto di un Memo Remigi molto giovane: “Fin da bambino, quando studiavo a Como, più che allo studio pensavo a realizzare delle festicciole, io mi mettevo al piano forte e organizzavo feste”.

L’artista originario di Erba ha poi raccontato un aneddoto in merito ad un incontro con Bill Crosby: “Venne in Italia per incidere un disco, lui giocando a golf venne al campo di Monterfano (provincia di Como ndr), io ero il campione sociale, si presentò e chiese chi fosse il campione, e l’ho vinto e mi ha regalato poi un acetato, un ‘disco prova’ con la dedica, scrivendo “visto che mi hai dato il tuo disco”, è un cimelio, straordinario”. Salvo Sottile ha quindi chiesto lumi sul rapporto con la moglie Lucia Russo: “Quando le chiedevano come andava il matrimonio le diceva fra alte e basse… io ho avuto una donna straordinaria, mi ha sempre lasciato una porta aperta e di conseguenza sono stato molto fortunato, una donna così che per me era un punto di riferimento, al di là delle scivolate che facciamo tutti”. In studio passa quindi un’esibizione di fine anni ’70 con il figlio Stefano, e Salvo Sottile si stupisce: “Io sempre uguale? Quando mi fermano dico che sono il figlio di Memo Remigi, la mia non è una battuta”.

MEMO REMIGI: “VOGLIO RINGRAZIARE SERENA BORTONE”

L’artista comasco ha voluto spendere delle belle parole per Serena Bortone, la conduttrice di Oggi è un altro giorno, programma di cui Memo Remigi fa parte del cast: “La devo ringraziare, mi ha dato una seconda vita professionale, quando è mancata mia moglie ero veramente un po’ disperato, lei mi ha fatto far parte della sua famiglia e grazie a lei ho ritrovato la voglia di vivere, il lavoro è fondamentale”.

Chiusura dedicata all’esperienza Ballando con le stelle: “Quando Milly mi ha chiamato mi ha detto che avrei dovuto rappresentare i miei coetanei che a volte rinunciano a vivere in modo giusto, dovevo essere da esempio per quelli che credono che ormai è tutto finito, abolite la parola ormai, non si dice più”.

