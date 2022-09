Memo Remigi/ “Milly Carlucci mi ha dato la possibilità di una seconda vita”

Memo Remigi concorrente a Nudi per la vita

Memo Remigi è tra i concorrenti del nuovo format televisivo “Nudi per la vita” condotto da Mara Maionchi con la partecipazione di Marcello Sacchetta su Rai2. Si tratta di una nuova sfida televisiva per il cantante che lo scorso anno si è fatto notare sulla pista da ballo di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Una volta appese le scarpette da ballo al chiodo, Memo ha accettato l’invito a partecipare al nuovo programma “Nudi per la vita”, un docu-reality che vedrà personaggi del mondo dello spettacolo e del cinema cimentarsi con il mondo degli spogliarelli. Proprio così i concorrenti dovranno preparare una performance corale di ballo e striptease con una sola grande missione: sensibilizzare il pubblico alla prevenzione. Da qui, dunque, l’esortazione a non aver paura di esporre il proprio corpo. Un bel messaggio quello del programma che vedrà il cantante protagonista.

Prosegue così il successo di Memo Remigi che lo scorso anno è stato uno degli indiscussi protagonisti di Ballando con le Stelle. Intervistato da Fanpage.it ha racconto: “Milly Carlucci mi ha dato la possibilità di affrontare una seconda vita, mi ha detto che dovevo essere il portabandiera dei miei coetanei, mostrare di poter vivere ancora la vita fino all’ultimo. Provo a parlare a quelle persone che usano la parola “ormai”, che per me dovrebbe essere totalmente cancellato dal vocabolario degli anziani”.

Memo Remigi: “Ballando con le Stelle mi ha fatto bene fisicamente e spiritualmente”

Per Memo Remigi partecipare a Ballando con le Stelle è stata un’esperienza unica e indimenticabile. “Mi ha fatto bene fisicamente e spiritualmente. Oltre alla possibilità di mettere in risalto le tue forze naturali, metti in risalto quello che hai nel cuore, trasmetti sensazioni che non hai la possibilità di mostrare in altre circostanze” – ha detto il cantante di “Innamorarsi a Milano” che è tornato alla ribalta grazie al programma “Propaganda Live”. Ma come è nata la collocazione? “Mi chiamarono la prima volta per scherzare sulla mia Innamorati a Milano, mi chiedevano cosa avessi fatto oltre a quello, soprattutto se facessi qualcos’altro. E io risposi di sì, che facevo molte cose, che mi piaceva stare tra la gente, andare a Testaccio e farmi mandare a quel paese” – ha rivelato il cantante.

Oltre all’impegno con Nudi per la vita, Remigi prosegue la sua avventura con Oggi è un altro giorno di Serena Bortone dove, dopo un’intervista è diventato ospite fisso: “mi fu chiesta La notte dell’addio, scritta da Alberto Testa dopo aver perso la moglie e chiaramente ho rivisto quella stessa sofferenza. La puntata andò particolarmente bene e lei mi chiese di rimanere tutta la settimana. Poi è stata molto più di una settimana, mi hanno rinnovato di mese in mese fino alla chiusura”.











