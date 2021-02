Memo Remigi/ “Per Barbara d’Urso mia moglie Lucia mi cacciò di casa”

Memo Remigi ha da poco perso la moglie Lucia Russo, sposata nel 1966. La giornalista è scomparsa il 12 gennaio, a 81 anni, dopo una lunga malattia: “Lei ha raggiunto un magnifico posto per una lunga e meritata vacanza e, se non dovesse ritornare presto, vorrà dire che prima o poi la raggiungerò anch’io”, ha scritto il cantante su Facebook. Memo Remigi ha pubblicato un memoriale sul settimanale Di Più Tv nel quale ha ripercorso la sua vita e le sue “scivolate” in oltre 50 anni di matrimonio, a partire da quella con Barbara d’Urso: “In tanti anni di matrimonio io ho fatto anche errori clamorosi. Le chiamo “scivolate”, ma dovrei dire tradimenti. Nel mondo dello spettacolo ci sono tante di quelle tentazioni che resistere era al di sopra delle mie possibilità. Ero un volto famoso e le mie scivolate finivano sui giornali. La più celebre fu quella con Barbara d’Urso”.

Memo Remigi quattro anni d’amore con Barbara d’Urso

All’epoca la relazione tra Memo Remigi e Barbara d’Urso fu molto chiacchierata perché i due avevano 19 anni di differenza e perché il cantante era già sposato e con un figlio. Sulle pagine di Di Più Tv il cantante ha rivelato: “Lucia mi cacciò di casa, del resto che cosa avrebbe dovuto fare? Così presi un bilocale in affitto per vivere con Barbara: con lei mi sentivo un po’ un papà… Mia moglie chiese il divorzio, che arrivò nel 1983. Ma con il divorzio non finì il nostro amore”. Infatti, finita la relazione con Barbara d’Urso durata più di quattro anni, Memo Remigi è tornato con la moglie Lucia. La conduttrice di Canale 5, invece, si è legata a Mauro Berardi, produttore, con cui ha avuto i due figli Giammauro ed Emanuele. Dal 2002 al 2006, invece, la d’Uso è stata sposata con il ballerino Michele Carfora.



© RIPRODUZIONE RISERVATA