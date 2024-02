Memo Remigi, perchè è stato cacciato dalla Rai?/ Il ‘caso’ Jessica Morlacchi e il codice etico violato

Memo Remigi, l’allontanamento dalla Rai dopo il gesto ad Oggi è un altro giorno

Memo Remigi ha avuto un ruolo di prim’ordine nel mondo dello spettacolo italiano, dalla musica alla tv, passando per l’impegno radiofonico che lo ha sempre visto primeggiare. Purtroppo però, alcuni mesi fa il suo nome è stato legato ad una querelle non proprio felice che come effetto ha avuto prima l’esclusione da Oggi è un altro giorno – dove aveva presenza fissa – e poi l’allontanamento dalla Rai.

Ricostruendo la vicenda, Memo Remigi – durante una puntata del programma Oggi è un altro giorno, allora condotto da Serena Bortone – si è reso protagonista di un gesto che ha indignato non poco il pubblico e i vertici Rai. Un video diffuso in rete mise in evidenza nel momento dei saluti una sospetta vicinanza del compositore a Jessica Morlacchi, scandita da un palpeggiamento piuttosto evidente.

Memo Remigi, il palpeggiamento a Jessica Morlacchi e la reazione netta della Rai

Il video di Memo Remigi intento a palpeggiare Jessica Morlacchi – chiaramente inconsapevole e non d’accordo – fece in poche ore il giro del web alimentando discussioni più che feroci. Chiaramente, la Rai non poté osservare inerme la situazione e la prima soluzione fu quella di interrompere la collaborazione tra il musicista e il programma che allora era condotto da Serena Bortone, “Oggi è un altro giorno”.

Il compositore – come riporta Il Post – almeno inizialmente tentò di dare una giustificazione a quanto accaduto affermando che fosse: “Soltanto un gesto innocente e scherzoso”. La situazione è stata però considerata dalla Rai come una violazione del codice etico dell’azienda e l’effetto immediato non poteva che essere quello dell’interruzione del rapporto contrattuale e di collaborazione con Memo Remigi

