Memo Remigi, struggente addio al cane Bacio/ “Per 15 anni siamo stati sempre insieme”

Memo Remigi dice addio al suo cagnolino Bacio insieme a Serena Bortone. La puntata di Oggi è un altro giorno del 17 giugno è stata aperta da Serena Bortone con l’annuncio della scomparsa di Bacio, il cagnolino di Memo Remigi “So che qualcuno dirà che era solo un cane, ma siamo stati insieme per 15 anni. Faceva parte di me, si è instaurato un rapporto stupendo”, afferma un emozionato Memo Remigi a cui la redazione di Oggi è un altro giorno regala un filmato speciale con alcuni dei momenti più belli vissuti insieme da Remigi e da Bacio. “Un saluto a tutti i Bacio d’Italia. Sicuramente ci sta guardando dall’alto”, dice ancora Serena Bortone che ha voluto rendere omaggio all’amico peloso di Memo che, negli scorsi giorni, ha affrontato gli ultimi istanti di vita di Bacio.

DIOGO MADRE DEUS, EX COMPAGNO ROMANA PETRI/ "Oggi non sono innamorata..."

L’addio di Memo Remigi a Bacio

Con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, Memo Remigi, su Instagram, ha detto addio al suo amico Bacio con cui ha condiviso gli ultimi 15 anni della sua vita. “Oggi, Bacio, il mio cagnolino, ha raggiunto mia moglie Lucia che è sempre in vacanza. Era stufo di andare tutti i giorni dal veterinario per cercare di risolvere i tanti problemi che lo tormentavano! Adesso sicuramente starà meglio, giocherà, correrà e soprattutto farà tanta amorevole compagnia a Lucia così come l’ha fatta a me! Mi raccomando Bacio, stalle vicino perché anche lei ha bisogno di te così come io ho avuto bisogno di te e del tuo grande amore, quell’amore durato per quindici anni indimenticabili! Adesso non ti porterò più fuori ma ti porterò dentro”, ha scritto l’artista che, in diretta, ha ricevuto l’abbraccio della famiglia di Oggi è un altro giorno.

Ora puoi uccidere la sposa/ Su Rai 2 il film di Kohl Glass (oggi, 17 giugno)

LEGGI ANCHE:

BOROTALCO/ Su Rete 4 il film di Carlo Verdone: omaggio a Sergio Leone

© RIPRODUZIONE RISERVATA