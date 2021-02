Memo Remigi tradì moglie Lucia Russo con Barbara d’Urso?/ Lei: “Un anziano che…”

Memo Remigi torna in tv a Oggi è un altro giorno e gli occhi e le orecchie di tutti saranno puntati proprio su di lui convinti che possa replicare ancora alle parole di Barbara d’Urso che lo ha attaccato, velatamente, in una diretta di Pomeriggio5. A far scaldare la conduttrice è stato lo stesso cantante 82enne che in un’intervista a DiPiùTv è tornato a parlare della sua relazione con Barbara d’Urso ammettendo però di aver tradito la moglie proprio con lei, un rapporto che lui etichetta addirittura come una “scivolata” qualcosa a cui non ha potuto resistere perché le tentazioni nel mondo dello spettacolo sono sempre tante. In particolare il cantante ha svelato di aver avuto una liason con la conduttrice proprio mentre era sposato con Lucia che poi lo cacciò di casa, fu allora che prese un bilocale in affitto e andarono a vivere insieme.

Memo Remigi “Ho tradito mia moglie con la d’Urso”, la sua risposta al veleno!

La sua confessione non è passata inosservata visto che Barbara d’Urso, travolta dalle polemiche, ci ha tenuto a chiarire che lei non ha mai avuto relazioni con uomini sposati perché è con questi valori che è cresciuta e con questi ha cresciuto anche i suoi figli: “C’è un signore, un signore anziano in questo momento, che per altro ha appena subito un lutto, quindi gli sto vicino e lo abbraccio virtualmente che invece di chiudersi nel suo dolore ha fatto delle interviste e ha parlato moltissimo di me, di una storia d’amore vera, reale, avvenuta quando avevo 19 anni”. La conduttrice ha spiegato che si tratta di una questione di 40 anni fa e che a quel tempo Memo Remigi era già single visto che era separato da anni e poi precisa anche che l’appartamento era suo e lei lo pagava con i suoi soldi, fu lui ad andare a vivere da lei.



