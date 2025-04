La memoria del tuo telefono è piena? Non va cancellato nulla ma c’è un trucco semplicissimo per liberare tutto lo spazio.

I telefoni sono ormai diventati i nostri migliori amici, tanto che non possiamo proprio farne a meno. Ci aiutano a carpire informazioni, a conversare con i nostri amici e anche a scattare foto, che diventano ricordi indelebili e indimenticabili. In questo 2025 lo Stato ha messo a disposizione dei Bonus extra, che permettono – a determinate categorie di utenti – dei telefoni a prezzi vantaggiosi. I destinatari sono infatti i disabili con una ridotta capacità di deambulazione, a cui spetta appunto uno sconto del 50% sul prezzo base. La richiesta deve essere però accompagnata dalla certificazione medica e deve essere gestita entro 30 giorni dalla presentazione.

Chi è in possesso di uno smartphone di ultima o vecchia generazione può affrontare diverse problematiche legate alla gestione del dispositivo mobile. Ad esempio, la memoria può riempirsi facilmente se non si adottano le giuste accortezze e, nel caso questo accada, ci sarebbe un trucco per liberare spazio senza cancellare uno ad uno i file.

Come non riempire la memoria del telefono

In realtà, gli smartphone di ultima generazione sono – per la maggior parte – dotati di uno spazio di archiviazione crescente, che ha però dei costi molto impegnativi. Spesso vengono adottate delle soluzioni in grado di non far catturare l’attenzione dei clienti su dispositivi che siano eccessivamente costosi, ed è per questo che si possono utilizzare delle chiavette esterne in cui è possibile archiviare centinaia di giga. Tra l’altro, a risolvere questo problema può pensarci anche lo spazio in cloud, che dà la possibilità di archiviare in remoto e senza perdere alcun film.

I contenuti presenti nel dispositivo mobile e che appartengono anche alle relative app, vengono inseriti in un sistema di archiviazione che prevede però – spesso – un pagamento mensile dispendioso. Parecchie persone decidono quindi di eliminare tutti i file presenti nel proprio telefono: cancellano foto, chat, video e altri contenuti pesanti. In realtà, per fare ciò, c’è bisogno di una quantità di tempo non indifferente. Tra l’altro, l’app Whatsapp non sfrutta più ultimamente il backup interno ma ha un peso sui giga dello smartphone. Per evitare di trascorrere molto tempo a cancellare dal telefono un file alla volta, esiste un metodo semplicissimo e in grado di risolvere – una volta per tutte – il problema della memoria piena.

Ecco come svuotare la memoria del telefono in poche mosse

Se il proprio telefono risulta avere una memoria troppo piena, è possibile seguire alcuni passaggi sia su Android che su IPhone. Bisognerebbe semplicemente andare in Foto, poi in Album, e infine arrivare a Duplicati. Il cellulare selezionerà così automaticamente tutti i file doppi, sia le fotografie copiate per due volte che i file archiviati all’interno del telefono e che arrivano anche su Whatsapp. Basta un solo clic e si possono eliminare i doppioni, oppure le foto simili. In alternativa, si può anche andare su Google Foto e cancellare tutto subito, oppure valutare tutte le immagini e andando a fare una prima scrematura effettuata direttamente dal sistema.

In questo modo, non si danneggiano i contenuti e le foto singole vengono mantenute, andando a cancellare solamente i contenuti che sono potenzialmente inutili. Lo stesso step si può anche fare eliminare gli screenshot oppure i file multimediali, ma anche tutti i contenuti che si accumulano spesso su Whatsapp e che hanno un peso eccessivo sulla memoria del telefono.