Memories è un acclamato film sentimentale turco di Abdullah Oğuz, con protagonisti Ekin Koç ed Neslihan Atagul, la Nihan della dizi Endless Love

Memories, film su Canale 5 diretto da Abdullah Oğuz

Venerdì 8 agosto 2025, in prima serata su Canale 5, alle 21:40, la programmazione televisiva prevede la messa in onda del film in prima visione assoluta Memories. Si tratta di una produzione turca del 2015 diretta da Abdullah Oğuz, regista di videoclip molto noto nel suo Paese. Il successo delle dizi turche ha convinto Mediaset a distribuire anche questo film che vede protagonisti due personaggi già noti al pubblico italiano: Ekin Koç, conosciuto in Italia per la serie La rinascita: Il grande Seljuk e il film Bold Pilot – Leggenda di un campione, e Neslihan Atagul, volto popolarissimo di Endless Love, dove interpreta Nihan.

Nihan e Kemal di Endless Love tornano in onda su Canale 5: ecco quando e dove/ Nuovi progetti per i due

Il film Memories è un remake di un successo sudcoreano del 2006, ovvero A Millionaire’s First Love, con Hyun Bin e Lee Yeon-hee e con la regia di Kim Tae-kyun. Il film è stato girato nella pittoresca cittadina costiera di Ayvalık, situata sul Mar Egeo, scelta per i suoi paesaggi evocativi e l’atmosfera romantica adatta agli argomenti trattati.

The Tourist, Rai 3/ Trama e cast del film d'azione con Johhny Depp e Angelina Jolie, oggi 8 agosto 2025

La trama del film Memories: un viaggio interiore e la rinascita grazie all’amore

In Memories, il protagonista è Özgür, un ragazzo arrogante e viziato che non ha molta voglia di studiare e prendere la vita seriamente. In realtà, il suo comportamento è dovuto anche al fatto che ha perso entrambi i genitori fin dalla tenera età. Il suo unico obiettivo è entrare in possesso dell’eredità del ricco nonno.

Alla morte di quest’ultimo in effetti lui risulta essere l’erede diretto ma ad una condizione: che ritorni nel suo villaggio natale, ossia Adatepe a Çanakkale, e ci viva per un po’ di tempo, almeno fino a quando avrà raggiunto il traguardo del diploma, altrimenti il lascito verrà dato tutto in beneficenza. Il ragazzo si recherà sul posto e rivedrà l’orfanotrofio dove per un periodo aveva vissuto e che farà riemergere ricordi dolorosi. Inizia così il suo cambiamento interiore anche e soprattutto grazie all’incontro speciale con Elif, una ragazza anche lei orfana, con problemi cardiaci e con molte meno possibilità di lui che però gli ruberà il cuore.

The Help, storia vera del film in onda oggi 8 agosto 2025 Rai1/ Vita di una domestica conosciuta dall'autrice