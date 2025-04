Memory, film su Italia 1 diretto da Martin Campbell

Venerdì 18 aprile 2025, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il thriller poliziesco dal titolo Memory. La pellicola distribuita da Netflix nel 2022 è il remake del lungometraggio belga De Zaak Alzheimer di Erik Van Looy, a sua volta ispirato all’omonimo romanzo scritto da Jef Geeraerts. La regia è di Martin Campbell, film maker neozelandese recentemente tornato sul grande schermo con il film Cleaner (2025), mentre la fotografia è del britannico David Tattersall, che ha collaborato a grandi pellicole come Il miglio verde (1999), xXx 2: The Next Level (2005) e Speed Racer (2008).

Nei panni del sicario Alex Lewis troviamo l’attore britannico Liam Neeson, pluripremiato per le sue interpretazioni in Schindler’s List – La lista di Schindler (1993), Michael Collins (1996) e Kinsey (2004). Al suo fianco l’attore australiano Guy Pearce, diventato famoso a livello internazionale grazie a progetti come Priscilla – La regina del deserto (1994), The Time Machine (2002) e Il discorso del re (2010), e l’attrice italiana Monica Bellucci, interprete di numerosi progetti internazionali, come Malèna di Giuseppe Tornatore, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions delle sorelle Wachowski e La passione di Cristo di Mel Gibson. Nel cast anche: Harold Torres, Taj Atwal, Ray Fearon e Daniel de Bourg.

La trama del film Memory: un sicario deve compiere l’ultimo omicidio, ma è di un’innocente…

Memory segue le vicende di un uomo di nome Alex Lewis (Liam Neeson), che dopo tanti anni passati sul campo come sicario, ha deciso di ritirarsi ed è pronto a prendere parte alla sua ultima missione. Lewis scopre, però, che la sua ultima vittima dovrebbe essere una ragazza innocente e, per questo motivo, si rifiuta di prendere parte a questo lavoro, ribellandosi all’organizzazione criminale che lo aveva reclutato.

Proprio per fermare le azioni di questo gruppo di malviventi, capeggiati dalla bella quanto letale Davana Sealman (Monica Bellucci) e da suo figlio, il protagonista inizierà una missione sanguinosa, per salvare la vita dei ragazzi innocenti tenuti in pugno dai criminali. Nel frattempo anche l’FBI è sulle sue tracce, in particolare l’agente Vincent Serra (Guy Pearce), disposto a tutto pur di catturarlo. Riuscirà Lewis a sgominare la banda criminale prima che siano loro ad ucciderlo e ad evitare di finire in prigione?

