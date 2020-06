Menez alla Reggina/ Calciomercato, ufficiale: contratto triennale per il francese

Jeremy Menez è ufficialmente un giocatore della Reggina per la prossima stagione: il francese, 33 anni, ex attaccante della nazionale francese e di PSG ma anche di Roma e Milan in Italia, è stato infatti ingaggiato dalla Reggina con un contratto triennale che ha reso ufficiale l’approdo di Menez in Calabria, del quale si parlava ormai da giorni. Lo ha annunciato il club di Reggio Calabria, da poco promosso in Serie B, con un video pubblicato ieri su Twitter. Menez è un grande talento, che non è mai riuscito a sbocciare del tutto rimanendo sotto le aspettative che aveva creato, ma per la prossima Serie B sarà certamente un nome di spicco.

Il francese giocò nella Roma fra il 2008 e il 2011 con 12 gol in 113 presenze, poi al Paris Saint Germain ha vinto per due volte il campionato francese e nel 2014 tornò in Italia, vestendo per due stagioni la maglia del Milan: inizio eccellente (16 gol nel primo campionato), poi il calo anche a causa di un grave infortunio (appena 10 presenze nella Serie A 2015-2016). In seguito Menez ha giocato al Bordeaux, prima delle esperienze in Turchia all’Antalyaspor e in Messico al Club America. Nella scorsa stagione l’ex giallorosso e rossonero è tornato a giocare in Francia per un anno, nella seconda divisione transalpina, con il Paris FC, ora invece lo attende la terza avventura italiana, per la prima volta in Serie B.

MENEZ ALLA REGGINA, UFFICIALE: GLI ALTI E BASSI DEL FRANCESE

Il colpo di giugno in Serie B è dunque della neopromossa Reggina, come comprensibile dal momento che le società del campionato cadetto stanno ancora giocando, mentre la Reggina in quanto prima nel girone C di Serie C al momento dello stop dei campionati è già stata promossa e può pensare al futuro, anche se ancora non si sa quando inizierà il prossimo torneo. La società calabrese ha ufficializzato l’arrivo di Jeremy Menez, annunciato in conferenza stampa dallo stesso presidente del club di Reggio Calabria, Luca Gallo: “E’ il mio regalo per la Serie B” ha sottolineato il massimo dirigente del sodalizio calabrese.

Jeremy Menez rientra alla perfezione nella categoria “genio e sregolatezza” che nel calcio conosciamo molto bene: l’anno scorso ad esempio il francese aveva fatto notizia per festini con escort e droga nel periodo della sua esperienza in Messico, con video e foto che lo avevano inchiodato, tanto che il Club America lo aveva cacciato. Menez è così ripartito dalla Serie B francese e ora lo attende la categoria cadetta italiana…



