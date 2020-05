Menfi, città che aveva conquistato John Peter Sloan/ L’amore per mare, dune e vigne

Pubblicità

Menfi in lutto per la morte di John Peter Sloan, il cantante, attore e scrittore, ma soprattutto straordinario insegnante di inglese. Il 51enne si era trasferito in Sicilia, conquistato dalla bellezza di questo paesino della provincia di Agrigento. Per raccontare questo eden, località balneare immersa fra gli ulivi, stava lavorando ad una fiction sul vino per un network internazionale. Dopo aver girato per l’Europa, Sloan aveva scoperto l’Italia. Dopo aver vissuto a Roma e Milano, ha scelto Menfi, dove ha realizzato una scuola dall’approccio originale. L’architetto palermitano Riccardo Agnello, impegnato da anni nella rinascita di Menfi dove tanti intellettuali e artisti stranieri hanno comprato case, masserie e villette, è stato uno dei primi a esprimere il cordoglio di tutto il paese alla famiglia di Sloan. Il legame con Menfi, che ha esaltato e pubblicizzato, è indissolubile. Non è un caso se si parla di “Menfishire” siciliano, come se fosse una contea inglese. Non era considerato uno straniero, ma parte della comunità che ora piange la sua scomparsa.

MENFI: MARE, DUNE E VIGNE

Di fronte alla bellezza di Menfi è difficile restare impassibili. La città sorge lungo la costa sud-occidentale della Sicilia ed è attraversata dai fiumi Belice e Carboj, oltre che da alcuni torrenti. La fascia costiera del Comune di Menfi si estende per circa 10 chilometri ed è caratterizzata da una spiaggia sabbiosa dove si verifica il fenomeno naturale delle dune. Arrivano a invadere l’entroterra per molte centinaia di metri. La loro mobilità e inconsistenza è legata alle poche piogge, al caldo africano e all’intensità dei venti. Ma nell’ambiente costiero trovano spazio anche alcune aree di particolare interesse dal punto di vista naturalistico. Questo è il caso del serrone Cipollazzo, un’area collinare ricoperta di sabbia fino a 60 metri: sembra infatti una duna gigantesca. È ricoperta interamente da un fitto canneto. E poi c’è la collina Capparrina di Mare, ricoperta da una fitta vegetazione di palme nane, con una spiaggia solitaria e silenziosa dove si trovano anche tartaruge marine e gabbiani reali.



