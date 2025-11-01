Gli USA tolgono 800 soldati dalla Romania e altri ne toglieranno nell’est. Europa in difficoltà per sostituirli: il soldato non lo vuole fare più nessuno

Gli americani non lo considerano un vero e proprio disimpegno. Intanto, però, toglieranno un migliaio di soldati dalla Romania nell’ambito di un piano, non ancora noto, per cui ad andarsene dall’Est Europa dovrebbero essere anche altri militari USA in servizio in Bulgaria, Ungheria, Slovacchia. Senza contare quelli in Polonia di cui si è già parlato.

SPY FINANZA/ Le notizie che scottano sul mondo AI

L’obiettivo, osserva Giorgio Battisti, generale già comandante del Corpo d’armata di reazione rapida (NRDC-ITA) della NATO in Italia e capo di stato maggiore della missione ISAF in Afghanistan, è tornare ad avere nel continente la stessa presenza di prima della guerra in Ucraina, ma è chiaro che gli americani vogliono lasciare sempre di più agli europei l’incombenza di difendere i loro confini. A Washington le priorità sono altre: i confini interni degli Stati Uniti e l’Indo-Pacifico. Ma la sostituzione degli americani con soldati europei non sarà facile, perché le persone disposte a prendere in considerazione l’arruolamento come scelta professionale sono sempre meno.

USA vs VENEZUELA?/ Trump ferma l’attacco per evitare una crisi energetica degli Stati Uniti

Gli USA tolgono 800 soldati dalla Romania, ma la diminuzione delle truppe americane riguarda tutto l’Est Europa. Come si spiega?

La Romania ha affermato che verranno ritirati 800-1000 uomini. Nei mesi scorsi il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha affermato che il Pentagono avrebbe rivisto lo schieramento delle forze americane fuori dai confini nazionali per il 2026. Un piano non ancora noto. Il presidente Trump ha anche detto che la priorità va alla difesa dei confini nazionali, tanto è vero che si è parlato di schierare reparti della Guardia Nazionale in diverse città americane per supportare l’ordine pubblico. Hanno cambiato le priorità e questo porta anche alla decisione di ridurre dal 2026 gli americani in servizio sul territorio europeo.

SPILLO GIUSTIZIA/ Il referendum delle toghe nelle piazze di Landini

Forze che non verranno sostituite?

Questa parziale riduzione penso sia dovuta anche all’incremento di forze NATO europee sul confine orientale. Ci sono una serie di battle group di diverse nazionalità (c’è anche l’Italia) che operano in quella zona. Gli americani, comunque, vogliono tornare agli stessi livelli di presenza precedenti all’invasione dell’Ucraina. In questi anni hanno avuto tra 80 e 100mila uomini e donne impegnati per diverse esigenze operative. L’ambasciatore statunitense della NATO ha dichiarato, però, che non c’è nessun disimpegno americano sul fronte europeo.

Come mai questo taglio arriva mentre siamo ancora nel pieno della guerra in Ucraina?

Vengono tolti soldati alla fanteria, ma non gli assetti più importanti: l’intelligence, il supporto dei tankers, gli aerei cisterna che servono per i rifornimenti in volo rimangono. È comunque un segnale che le priorità sono altre, a partire dall’Indo-Pacifico, e comprendono i confini interni.

Il vuoto lasciato dalla riduzione delle forze USA verrà riempito con personale europeo? E sarà così sempre di più?

Più di una volta sia il presidente Trump che alcuni esponenti della sua amministrazione hanno detto che l’Europa deve aumentare le spese per la difesa. La Germania sta avviando questo grande sforzo di riarmo per portare a oltre 300mila uomini le proprie forze armate. I tedeschi avevano un piano per cedere diverse infrastrutture militari, ma ora è stato bloccato, perché si prevede un forte aumento dei soldati.

In tempi di calo demografico per l’Europa sarà un problema mettere a disposizione più uomini per l’esercito?

Diversi Paesi stanno pensando di ripristinare il servizio di leva, perché con i volontari non ce la fanno a coprire tutte queste esigenze. Per l’Italia il ministro Crosetto ha detto più di una volta che non se ne parlerà, ma c’è un provvedimento in atto che dovrebbe rinforzare di qualche decina di migliaia di uomini e donne le forze armate: mi sembra che da 140mila si dovrebbe passare nel giro di pochi anni a 160mila. La riduzione dei soldati americani è un modo per forzare l’Europa a impegnarsi sempre di più nella difesa dei suoi territori. Ma di questo si parlava già dai tempi di Biden e di Obama. Durante la Guerra fredda c’erano più di 300mila soldati USA in Europa, poi sono arrivati a 100mila, ora scenderanno ancora.

Ma l’Europa ha le risorse (umane e non) per rispondere a queste nuove esigenze di difesa?

C’è un piano europeo per il riarmo, ma il problema è la carenza di risorse umane. Se ci limitiamo ai volontari non ci sono forze a sufficienza. La carenza di truppe deriva dal fatto che non c’è più la volontà di arruolarsi, per questo alcuni Paesi pensano al servizio di leva. In Italia non ci sono neanche più le infrastrutture logistiche e sanitarie per accogliere questi militari. A Guerra fredda in corso il nostro esercito aveva 200mila uomini, adesso 100mila. I carabinieri sono di più. La Germania vuole arrivare a 300mila uomini in pochi anni, ma senza soldati che si arruolano volontariamente sarà difficile realizzarlo. Secondo un sondaggio recente solo il 16% degli italiani sarebbe disposto a combattere per la difesa dei confini patri. Segnali negativi che dovrebbero far pensare chi è preposto a prendere decisioni in questo campo.

In Ucraina, d’altra parte, diserzioni e mancati arruolamenti stanno incidendo non poco nell’andamento della guerra.

Sommando le persone che hanno disertato a quelle che si sono sottratte all’arruolamento, secondo alcune stime si arriverebbe a un milione e mezzo di giovani che non vogliono combattere. Un vero “esercito”. La realtà è che si fanno piani che resistono sulla carta, ma che sono difficili da realizzare. Nuovi equipaggiamenti e nuovi armamenti sono forse più facili da ottenere, si può stendere un piano a medio-lungo termine per avere armi, carri armati, mezzi da combattimento in generale, ma se mancano uomini e donne, non li puoi impiegare.

(Paolo Rossetti)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI