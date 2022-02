Menu e prezzi ristoranti San Valentino 2022/ Proposte degli chef: tartufo e caviale

Menu e prezzi ristoranti San Valentino 2022: da Milano a Palermo, le proposte degli chef

San Valentino 2022 è alle porte e i ristoranti sono pronti a sfoderare i loro menu per l’evento: i tavoli si riempiranno di coppie di innamorati pronti a gustare le prelibatezze che verranno loro servite sul piatto. I migliori chef d’Italia, stellati e non, nelle scorse settimane hanno reso note le loro proposte: vediamo quali sono le pietanze offerte e quali i prezzi.

Da Milano a Palermo, passando per Roma, gli chef sono pronti ad aprire le porte dei loro ristoranti alle coppie per la festa dell’amore: ma a che costo? I prezzi sono molto variegati. I ristoranti pluristellati arrivano a proporre anche un menu fisso da 190 euro a persona, mentre in quelli rinomati la medesima cifra è ben sufficiente per sfamare entrambi i commensali. In media, ad ogni modo, la spesa per coloro che hanno scelto di acquistare una cena a lume di candela senza rinunciare alla qualità è di un totale di 150 euro, escluse le bevande. Adesso, però, diamo un’occhiata alle proposte.

Menu e prezzi ristoranti San Valentino 2022: le proposte al Nord

Andando a vedere menu e prezzi dei ristoranti del Nord (in particolare a Milano) per San Valentino 2022, non possiamo che partire dallo stellato Carlo Cracco, che propone una degustazione con sei portate fisse abbinate a una selezione di vini al calice al costo di 170 euro a persona. La cena include: Panna cotta al cavolfiore, puntarelle e uova di salmerino; Gamberi rosa, radicchio tardivo e noci; Uovo soffice, barbabietole e kefir; Risotto ai calamaretti, shiso e frutto della passione; Petto d’ anatra, patate dolci, cioccolato e peperone crusco; Dessert di San Valentino.

Menu e prezzi ristoranti San Valentino 2022: quanto costa lo stellato Luca Berton?

Un percorso altrettanto per il menù di San Valentino 2022 speciale e ancora più costoso è quello proposto dallo stellato Andrea Berton, che propone sette pietanze abbinate allo champagne Laurent Perrier al costo di 180 euro a persona. La cena prevede: Cardo gobbo con bagnacauda e caviale Calvisius; Aspic di astice con pistacchio e arancia; Ravioli di coda di manzo, brodo affumicato e cavolo nero; Moleca con puntarelle, limone e prezzemolo; Faraona con verza e castagne; Carota e agrumi; Foresta nera.

Menu e prezzi ristoranti San Valentino 2022: il Gramsci di Torino…

Per quanto riguarda le proposte con prezzi alla portata di tutti, invece, spicca quella del ristorante Il Gramsci di Luca Zecchin a Torino. Essa offre una degustazione di cinque piatti a 35 euro a persona, vini esclusi. La cena romantico si compone di: Aperitivo di benvenuto con calice di Alta Langa e assaggio della nostra farinata; Uovo, broccoli e salsa alla carbonara; Lasagnetta alle verdure, patata liquida; Fungo cardoncello in umido e fonduta; Zuppetta fredda di fragole e cioccolato bianco.

Menu e prezzi ristoranti San Valentino 2022: le proposte al Centro e al Sud

Andando a vedere menu e prezzi dei ristoranti del Centro per San Valentino 2022, invece, diamo un’occhiata alla proposta dello chef Domenico Stile nel ristorante stellato Enoteca La Torre a Roma. La degustazione comprende ben nove portate al costo di 190 euro a persona, bevante escluse. La cena prevede: Stuzzichini dello chef; Tonnetto locale, kiwi e sedano rapa; Anatra marinata al carvi, salsa di mozzarella e composta al mandarino; Risotto ai limoni, cannolicchi, vongole veraci, asparagi e yogurt; Spaghetti, crostacei, ceci e Kokum; Uovo, taleggio di bufala, tartufo nero ai sentori di sottobosco; Vitello fondente, provola e cicoria alla Saba; Dolce degli innamorati; Piccola pasticceria.

Menu e prezzi ristoranti San Valentino 2022: lo chef Paolo Barrale!

A Napoli, invece, lo chef Paolo Barrale nel suo ristorante neo-stellato Aria Restaurant propone una degustazione da otto portate al prezzo di 160 euro a persona, con possibilità di abbinamento dei vini con 50 euro aggiuntivi. La cena prevede: Scampo lamponi e rose; Emincé di triglia, finocchio e zafferano; Bottoni di sedano, brodo di nocciole e tartufo nero; Riso, porcini, castagne affumicate e Marsala; Rape e patate; Faraona, scorzonera, sorbe e caffè; Dolce Tartufo; Piccola pasticceria.



