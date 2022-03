Menu per la Festa della donna 2022/ Ricette: dai primi sfiziosi alla torta mimosa

Menu per la Festa della donna 2022: le ricette più sfiziose

Se siete alla ricerca di idee per il menu perfetto per la Festa della donna 2022, siete nel posto giusto! Per festeggiare in compagnia l’8 marzo, tra amiche o in famiglia con le donne della propria vita (compagne, sorelle, mamme), perché non pensare ad un menu speciale da mettere a tavola? A seguire vi proponiamo alcune delle ricette più sfiziose consigliate in rete, senza però dimenticare il grande ed immancabile “must” per la Festa della donna, ovvero la golosissima torta mimosa, che andrà a chiudere il pasto speciale pensato appositamente per questa occasione!

TORTA MIMOSA, RICETTA E VARIANTI/ Come fare il dolce simbolo della Festa della Donna

Partiamo dagli antipasti “a tema”: i tramezzini mimosa. La loro realizzazione è estremamente semplice in quanto basterà usare delle feste di pane senza crosta (meglio se integrali), tagliate in quattro quadrotti e ripiene da un mix di mascarpone, erba cipollina tritata e pepe nero. A parte preparate delle uova strapazzate da adagiare su ogni tramezzino realizzando così il classico “effetto mimosa”, da decorare con dei fili di erba cipollina.

Regali Festa della Donna 2022: cosa comprare l'8 marzo?/ Consigli e idee: vestiti, viaggi o...

Menu per la Festa della donna 2022: dal primo al dolce!

E’ il momento di completare il nostro menu per la Festa della donna 2022, passando direttamente alla ricette di primo e secondo piatto. In questo caso il nostro consiglio per il menu è quello di realizzare delle sfiziose tagliatelle mimosa, ancora una volta per restare a tema con la celebrazione dell’8 marzo. Basterà utilizzare delle tagliatelle all’uovo (o i veri esperti di fornelli potranno cimentarsi anche nella loro realizzazione casalinga), condite con spinaci sminuzzati e saltati precedentemente in padella, con l’aggiunta di piccole polpettine di nasello cotto a vapore al quale abbiamo aggiunto lo zafferano che fungerà da colorante naturale per rendere meglio il giallo dell’effetto mimosa. Proseguiamo con il secondo piatto a base di cavolfiore mimosa. In questo caso sarà un secondo leggero ma al tempo stesso sfizioso a base di cavolfiore bollito ed arricchito con uova sode tritate, tonno e prezzemolo, il tutto accompagnato da un’emulsione a base di curry.

Ed eccoci giunti al gran finale da accompagnare dalle immancabile bollicine. Il menu per la Festa della donna 2022 non può che concludersi con la celebre torta mimosa, magari da realizzare in versione monoporzione. Ovviamente per la sua creazione è richiesta una base di pan di Spagna, crema chantilly e panna, il tutto decorato con pezzetti di pan di Spagna. C’è poi la versione che include il succo di ananas con il quale bagnare la base e dei pezzettini del frutto da unire alla crema. Il vostro menu della festa della donna è a questo punto completo: buon appetito!



© RIPRODUZIONE RISERVATA