Menù pranzo di Natale 2022: proposte degli chef stellati/ Ostrica, tagliolini e…

Fervono i preparativi per il menù del pranzo di Natale con la famiglia e magari gli amici, si corrono ad acquistare gli ultimi ingredienti e a controllare che sia tutto in ordine. Se però vi manca l’ispirazione, quella pietanza che potrebbe rendere speciale il vostro pranzo natalizio, può essere interessante andare a sbirciare i menù stellati di quest’anno. Iniziamo lasciandoci ispirare dal menù proposto dal Glass Hostaria della chef Cristina Bowerman, a Trastevere. Per un Natale a base di piatti stellati, si propone: per iniziare un aperitivo con bollicine e sfiziosità, a seguire ostrica, topinambur e rosa, poi ancora sashimi di ricciola, kefir, mirtilli, tobiko e sangohachi.

Il menù prosegue con tagliolini, latte di mandorla, bottarga e Trombolotto, poi patate, porcini e midollo, e ancora tortelli di brasato, fonduta di Grana Padano DOP e pepe di Sichuan. Come secondo troviamo agnello, sumac, carote al caffè, a cui segue un dessert a sorpresa al cioccolato e frutti di bosco e una selezione di piccola pasticceria. Il prezzo per il menù composto da questi piatti stellati di Natale è di 250 euro a persona.

Menù stellati pranzo di Natale, ispirazioni e idee dagli chef più famosi

Ispirazioni per menù di Natale stellati, andiamo a curiosare tra le proposte del ristorante Bianca Sul Lago di Emanuele Petrosino, premiato con una stella Michelin. Il pranzo di Natale qui offerto si compone di aperitivo di benvenuto, seguito da carciofo arrosto, bufala affumicata e tartufo nero. Come primi troviamo risotto alla parmigiana, faraona e tartufo bianco, e tortellino in brodo di cappone. Subito dopo ecco la coppa di maialino arrosto con patate al tartufo e friarielli, e per concludere il menù prevede del Mont Blanc e il panettone. Il costo? 200 euro a commensale.

Il ristorante Palazzo Petrucci a Napoli propone un pranzo di Natale a base dei seguenti piatti stellati: faraona ripiena, puntarelle, chutney di pera e prugna salata, minestra di Natale come antipasti, a cui segue il primo composto di manfredi con ricotta, ragù napoletano e spuma di parmigiano. Come secondo: pancia di maiale croccante, cipollotto arrostito, patata alla santoreggia e pizza di scarole. Passando ai dolci, il menù preannuncia Rococò 2022 e panettone e dolci di Natale. Avete ancora voglia di lasciarvi ispirare? Allora andiamo a scoprire cosa offre lo chef Heinz Beck a la Pergola dei Cavalieri, a Roma. Si comincia con cicciola marinata con sedano rapa all’acqua di mare e mela ossidata, per continuare con capesante, melassa di melograno e cavolfiori selvatici, a cui segue gambero rosso su quinoa con salsa al curry e scorzanera liofilizzata. Il primo è composto da tortellini ripieni di salsa genovese con carciofi e tartufo nero. Come secondi “stellati” troviamo scampo, legumi, funghi e levistico, ma anche la triglia con crema di porri, salsa di malva ed erbe balsamiche e infine rombo, zucca e salvia. Come dessert, latte, pane alle spezie e cioccolato. Il tutto per 550 euro a persona.











