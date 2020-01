Meraviglie, Alberto Angela/ Anticipazioni: Palazzo del Quirinale, Etna e la Toscana

Anticipazioni Meraviglie La penisola dei tesori del 25 gennaio 2020

Sabato 25 gennaio, in prima serata su Raiuno, Alberto Angela è il protagonista della quarta ed ultima puntata della terza stagione di Meraviglie, La penisola dei tesori. Attraverso le prime tre puntate, il pubblico ha potuto scoprire alcune delle bellezze sparse in tutto il territorio e che rappresentano una ricchezza dal valore inestimabile. Da Capri alle fontane di Roma, dal Palazzo Reale di Torino alle cupole di San Marco, da Paestum a Firenze, dal Duomo di Milano alle bellezze naturali dell’Abruzzo fino a Catania con i suoi gioielli del Barocco, Alberto Angela ha mostrato non solo la bellezza di tali luoghi, ma ha anche raccontato le storie di alcuni dei personaggi più importanti della storia italiana legati proprio a tali posti magici. La quarta ed ultima puntata di Meraviglie, così, partirà da quella che è considerata la casa degli italiani ovvero il Palazzo del Quirinale.

Il Palazzo del Quirinale nella quarta puntata di Meraviglie

Il viaggio di Alberto Angela nella quarta puntata di Meraviglie comincerà da un luogo privilegiato e affascinante come il Quirinale, la sede della Presidenza della Repubblica, la casa degli italiani e di tutte le sue bellezze. Dal Palazzo, Alberto Angela si sposterà per mostrare le meraviglie italiane come le incisioni della Val Camonica, il primo sito nazionale tutelato dall’Unesco. La tappa successiva sarà Genova, la città dei mari con la sua lanterna e palazzo Doria. Tra le strade della città ligure, in questi anni martoriata da numerosi disastri naturali, Alberto Angela racconterà anche la storia di quei luoghi con un cicerone d’eccezione ovvero Luca Bizzari, nato e cresciuto a Genova e che ha un legame indissolubile con la sua città.

L’Etna e la Toscana ultime tappe

Da Genova, il viaggio continuerà sulle cime dell‘Etna, il vulcano più attivo del mondo e che con le sue eruzioni continue rappresenta uno spettacolo imperdibile per gli amanti della natura. Chi ha avuto la fortuna di poter vedere dall’alto i movimenti eruttivi dell’Etna è l’astronauta Luca Parmitano che racconterà le emozioni provate sorvolando il vulcano. Lo scrittore Alessandro D’Avenia, invece, ripercorrerà i suoi ricordi adolescenziali e racconterà i miti legati all’Etna. Il viaggio della terza stagione di Meraviglie si concludere, infine, in Toscana. Si partirà dalla magnifica Piazza del Campo di Siena per arrivare a Val d’Orcia. A raccontare le bellezze toscane sarà Oliviero Toscani mentre Luca Angeletti vestirà i panni di Ghino di Tacco raccontando la sua storia.



