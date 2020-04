Meraviglie Alberto Angela La penisola dei tesori/ Replica, la Reggia di Caserta e…

Pubblicità

Meraviglie – La Penisola dei tesori va in onda stasera, 15 aprile 2020, su Rai 1. Alberto Angela tiene dunque ancora compagnia agli italiani in una replica di uno dei suoi tanti programmi televisivi. In un periodo molto complicato come quello che ci tiene chiusi in casa per l’emergenza Coronavirus diventa interessante affrontare un approfondimento che ci porta nelle parti più emozionanti del nostro stivale. Le voci narranti di Toni Servillo e Monica Bellucci partiranno dalla Reggia di Caserta che fu residenza reale dei Borbone e che è un vero capolavoro oltre che arte anche di ingegneria. Lo stesso attore Toni Servillo ci racconterà le sue grandi emozioni vissute all’interno proprio di questo magnifico scenario. Nato nel 1959 ad Afragola il noto attore vincitore di quattro David di Donatello era solito andare a visitare questo scenario incantato e reso ancora più magico dai suoi occhi allora da bambino.

Meraviglie Alberto Angela La Penisola dei tesori, dalle Langhe ad Assisi

Si passerà poi direttamente al nord in Meraviglie -La Penisola dei tesori di Alberto Angela. Le immagini infatti ci porteranno nelle Langhe piemontesi che l’Unesco ha definito patrimonio dell’umanità e “esempio eccezionale dell’integrazione dell’uomo con l’ambiente naturale“. Un luogo magico che è stato ispirazione di molte canzoni come quelle di Paolo Conte. Infine Monica Bellucci ci porterà nella sua Umbria, ma non a Città di Castello dove è nata. Saremo infatti ad Assisi città legatissima a due grandi uomini della nostra storia e cioè San Francesco e Giotto. La splendida basilica dedicata al Santo infatti ci mostra le magnifiche opere dell’artista. Ci si muoverà poi in una parte meno conosciuta e cioè quella dei resiti romani. L’appuntamento è stasera su Rai Uno in prima serata.



