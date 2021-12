Meraviglie la penisola dei tesori, Alberto Angela/ Da Ischia a Procida fino a Lucca

Meraviglie, La penisola dei tesori di Alberto Angela: anticipazioni e diretta prima puntata 28 dicembre

Martedì 28 dicembre, in prima serata su Raiuno, torna l’appuntamento con le bellezze dell’arte italiane con la nuova edizione di Meraviglie – La penisola dei tesori. Alberto Angela, da questa sera, torna al timone di Meraviglie, giunto alla quarta edizione. Quattro puntate nel corso delle quali i telespettatori potranno ammirare le tantissime bellezze artistiche e naturali presenti in tutte le regioni italiane. Il viaggio di Alberto Angela parte da una delle isola più belle ovvero Procida, capitale italiana della Cultura 2022, tra le coloratissime case di Marina Corricella.

Alberto Angela: la moglie Monica e i tre figli / L'amore per la sua famiglia

A fare compagnia ad Alberto Angela a Procida c’è Maria Grazia Cucinotta. L’attrie tornerà nei luoghi che sono diventati fondamentali per la sua carriera. La Cucinotta, infatti, ricorderà come in una delle tante case di Procida ha girato una delle tante scene de Il postino, il film di Massimo Troisi che le ha regalato il successo.

Monica, Riccardo, Alessandro, Edoardo: moglie, figli Alberto Angela/ Il rapimento

Ischia protagonista di Meraviglie, La penisola dei tesori

Dopo Procida, Alberto Angela mostrerà al pubblico di Meraviglie anche le bellezze di Ischia di cui sarà mostrata la bellezza del Castello Aragonese, dimora della poetessa rinascimentale Vittoria Colonna, che avrà il volto della bellissima ex Miss Italia Giusy Buscemi. Stefano Bollani, invece, racconterà il suo legame speciale con l’isola. Il viaggio ad Ischia si concluderà con la discesa nella “Piscina Mirabilis”, meta, sin dal Settecento, di tantissimi celebri visitatori come Mozart.

Da Ischia, poi, si passerà alle bellezze di Lucca, città ricca di tanti posti da visitare come il giardino pensile della Torre Guinigi, il Duomo di San Martino e Palazzo Pfanner. A Lucca, l’attore Flavio Parenti e il soprano Maria Sardaryan faranno rivivere il cittadino più illustre della città ovvero Giacomo Puccini. Infine, Alberto Angela giungerà in Valle D’Aosta, regione ricca di tante bellezze come l’imponente cima del Gran Paradiso; i castelli della famiglia Challant come quello di Issogne, dove l’attrice Jane Alexander vestirà i panni di Bianca Maria Scapardone, contessa di Challant.

ALBERTO ANGELA/ Tutte le volte che ha rischiato la vita: "Un serpente velenosissimo…"

Alberto Angela e la nuova edizione di Meraviglie

Dopo aver viaggiato per anni sia in Italia che all’estero, Alberto Angela, con Meraviglie – La penisola dei tesori, mostra le tantissime bellezze di cui l’Italia è ricca. A raccontare la scelta di portare la bellezza italiana nelle case dei telespettatori è lo stesso Alberto Angela in un’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage:

“L’Italia è questa. Ho viaggiato per tanti anni all’estero, ho fatto tanti servizi per l’Italia all’estero per decenni, poi mi sono accorto che forse le poesie più belle erano quelle scritte dalla nostra arte, dai nostri paesaggi. Altrove ci sono cose bellissime, ma è in Italia che ti emozioni di più. Da noi, la sindrome di Stendhal è di casa”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA