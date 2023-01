Meraviglie – Stelle d’Europa/ Ultima puntata: Andalusia, Palermo e Praga

Meraviglie – Stelle d’Europa, ultima puntata su Rai 1

Questa sera, mercoledì 11 gennaio, alle 21.25 su Rai 2 va in onda l’ultimo appuntamento con “Meraviglie”, condotto da Alberto Angela. Per la prima volta, questa nuova serie intitolata “Stelle d’Europa“, ha varcato i confini nazionali per esplorare i siti Unesco più spettacolari del nostro continente. Le prime due puntate hanno riscosso ottimi risultati: la prima puntata del 28 dicembre 2022 è stata vista 2.884.000 spettatori con il 17,73% di share, mentre la seconda del 4 gennaio scorso ha appassionati 2.686.000 telespettatori con il 16.40% di share.

In questo ultimo appuntamento il viaggio parte dall’Andalusia in Spagna. A Granada la pietra dell’Alhambra, la cittadella rossa murata, testimonia la lunga dominazione araba sulla penisola iberica. Alberto Angela raggiungerà poi Cordova, dove le colonne della Mezquita formano un bosco di pietra, e Siviglia, nella magnifica piazza di Spagna. L’attrice Rocío Muñoz Morales parlerà del flamenco e della tradizione gitana.

Meraviglie – Stelle d’Europa: Andalusia, Palermo e Praga

Nell’ultima puntata di “Meraviglie”Alberto Angela farà tappa a Palermo: dall’oro della Cappella Palatina, al bianco del marmo della fontana Pretoria fino, alla pietra color miele del teatro Massimo, monumento simbolo della città e centro internazionale di cultura musicale. L’étoile palermitana Eleonora Abbagnato condividerà con il pubblico di Rai 1 i ricordi legati alla sua città. Infine si va nella chiesa di San Domenico, Pantheon dei siciliani illustri, dove ci sono le spoglie di Giovani Falcone e dove Paolo Borsellini tenne un celebre discorso, che verrà riproposto. Il viaggio di “Meraviglie” si conclude a Praga, la città dalle cento torri. Dal ponte Carlo, al castello con la meravigliosa cattedrale di San Vito, dalla torre dell’Orologio al quartiere ebraico. Alberto Angela cercherà di raccontare le tante anime di questa città: medioevale, barocca, liberty e moderna. Ospite l’attore e regista Carlo Verdone, insospettabile esperto della città.

