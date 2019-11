Mercatini di Natale 2019/ I più belli d’Italia da Trento a Verona passando per Arezzo

A poco più di un mese da Natale 2019 è di nuovo tempo di mercatini a tema che sin dai prossimi giorni e a ridosso della Vigilia animeranno vie, centri storici e piazze non solo delle principali città d’Italia ma anche dei piccoli borghi: quella della passeggiata tra le bancarelle natalizie, tra leccornie da gustare e un caleidoscopio di luci è una ricorrenza che, pur non nascendo nel Bel Paese, prende sempre più piede e che in molti luoghi diventa pure l’occasione per unire a questa tradizione tipicamente nordeuropea la scoperta del patrimonio culturale e artistico lungo lo Stivale. Infatti la loro origine risale alla Germania e ai territori dell’Alsazia quando, in occasione delle fiere invernali organizzate nella principale piazza del Mercato cittadina, c’era un grande scambio di prodotti e alimenti tipici della gastronomia locale, e col passare del tempo questo tipo di eventi si legò in maniera viscerale con la ricorrenza degli ultimi giorni di dicembre. E come ogni anno, dal momento che purtroppo è impossibile visitare le centinaia di affascinanti mercatini di Natale che cominciano ad aprire i battenti, ecco di seguito una piccola guida alla scoperta di alcuni che, per grandezza o per la storia che hanno alle spalle, meritano una visita. Andiamo a scoprirli di seguito.

I MERCATINI DI NATALE 2019 IN ITALIA

I mercatini di Natale, una tradizione che secondo alcune testimonianze scritte giunte sino ai nostri giorni risalgono addirittura al 1434 almeno: e a distanza di circa sei secoli oggi questo tipo di eventi ha preso piede in ogni zona d’Italia anche se, per ovvie ragioni geografico-culturali oltre che climatiche, i più importanti hanno luogo nelle regioni settentrionali della penisola come il Piemonte e ovviamente il Trentino Alto-Adige, in prossimità dell’arco alpino, nonostante esistano alcune felici eccezioni anche al meridione soprattutto nel Centro Italia. Eventi che sono adatti a tutte le età e quindi rivolti principalmente a famiglie con bambini e coppie: come quello che oramai è una vera e propria istituzione in quel di Trento (23 novembre 2019-6 gennaio 2020) e in cui le influenze della cultura, e della gastronomia teutonica, si fanno sentire maggiormente tanto che è uno dei mercatini di Natale più antichi del nostro Paese e maggiormente legati all’evento festivo. Ubicata presso due luoghi storici della città, ovvero Piazza Fiera e Piazza Cesare Battisti, la kermesse vedrà aprire i battenti quasi cento espositori ma la particolarità degli ultimi anni è che si tratta di un evento non solo di festa ma pure “green” dato che l’energia elettrica è fornita dalle centrali dolomitiche. Sempre in Trentino, ecco anche il mercatino di Natale di Bolzano (28 novembre 2019-6 gennaio 2020) in piazza Walther con tanto di cerimonia di inaugurazione il primo giorno e in cui tra le caratteristiche casette in legno si potranno acquistare non solo i tipici oggetti dell’artigianato locale, tra ceramica e vetro, ma pure un assortimento dolciario da mettere in difficoltà anche i più patiti della tradizione di pâtisserie italo-tedesca.

DA TRENTO A BOLZANO, PASSANDO PER GOVONE, VERONA E AREZZO

Lasciando il Trentino e spostandoci in altre regioni quali sono i mercatini di Natale 2019 più caratteristici o che rappresentano un “must” per gli appassionati del genere? Innanzitutto c’è il Magico Paese del Natale a Govone, in provincia di Cuneo, che dal 16 al 22 dicembre 2019 porta alle nostre latitudini l’incanto e l’atmosfera del villaggio di Santa Klaus (con la sua casa nel locale Castello), e che nella data di apertura e in quella di chiusura sarà raggiungibile con uno speciale e magico treno delle Ferrovie dello Stato, pensato apposta per i bambini e popolato di elfi e altri personaggi tradizionali. Non va dimenticato, trasferendoci invece dal Piemonte al Veneto, il mercatino di Natale di Verona (15-26 dicembre 2019) in cui il locale “Christkindlmarkt” è organizzato in una sorta di gemellaggio in collaborazione con l’omologo tedesco a Norimberga e la peculiarità è che l’evento sarà “diffuso” in una serie di luoghi simboli del capoluogo scaligero, tra piazza dei Signori, Via della Costa, il Ponte Scaligero di Castelvecchio e così via. Infine, una segnalazione che, come accennato, ci fa puntare la bussola in direzione… sud, o almeno rispetto all’arco delle regioni settentrionali. Nella splendida cornice di Arezzo, in Toscana, si trova infatti quello che è stato definito il più grande mercato natalizio in stile tirolese di tutta Italia: dal 16 novembre al prossimo 26 dicembre 2019 infatti il Natale e la sua magia saranno protagonisti in quel di Piazza Grande e in cui proprio i migliori esempi dell’artigianato (e dell’enogastronomia, degustazione di birre tipiche inclusa) del Tirolo faranno da padroni e peraltro nella suggestiva cornice di due baite realizzate per l’occasione; in aggiunga ci saranno 34 casette di espositori italiani, tedeschi e austriaci oltre alla Casa di Babbo Natale allestita presso il Palazzo di Fraternita e, imperdibile per i bambini, un Villaggio Lego al Prato in cui guardare, giocare e pure… portarsi a casa la propria costruzione.



