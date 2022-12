Mercatini di Natale 2022/ Quali visitare: i più belli d’Italia da Bolzano a Napoli

NATALE 2022: TORNA LA TRADIZIONE DEI MERCATINI

Siamo ormai giunti alle porte del Natale 2022, periodo caratterizzato, tra le altre cose, dagli apprezzatissimi e tipici mercatini a tema che invadono e animano le vie di parecchie città, pressoché in ogni regione d’Italia, da nord a sud. Tipicamente diffusi soprattutto nel nord Europa, da anni ormai sono una vera e propria tappa fissa di moltissimi italiani di ogni età, affascinati dal clima unico che si respira tra le lucine, il profumo di tradizionali leccornie e bevande calde e tutto lo spirito gioioso e allegro del Natale.

Originari, appunto, del nord Europa, i mercatini di Natale hanno origini antichissime, tanto che vengono citati per la prima volta in un testo datato 1434. Iniziarono a diffondersi soprattutto in Germania ed Alsazia, ma presero ben presto piedi in ogni parte d’Europa, arrivando inevitabilmente anche nel Bel Paese. All’epoca erano più che altro delle vere e proprie piazze mercantili in occasione dell’arrivo dell’inverno, mentre con gli anni hanno assunto sempre più volti e sfaccettature. In Italia sono diventati un’occasione per promuovere lo scambio culturale tra le regioni, offrendo cibi e prodotti tipici di una determinata regione a chi decide di visitare il mercatino.

MERCATINI DI NATALE 2022: I MIGLIORI

Da nord a sud Italia, insomma, i mercatini di Natale non mancano sul territorio, mentre i numeri più importanti continuano a registrali gli eventi che si tengono nel nord, con particolare attenzione al Piemonte, al Trentino e alla Valle d’Aosta. Particolarmente acclamato sul territorio, ma anche all’estero, è il mercatino che ogni anno si tiene a Bolzano (25 novembre-6 gennaio), il più antico d’Italia. Tra le bancarelle si respira l’aria tipica dei paesi del nord Europa, mente il tradizionale presepe è uno dei più belli ed importanti.

Altrettanto importante, il mercatino di natale di Trento (dal 19 novembre all’8 gennaio) che tradizionalmente si tiene tra Piazza della Fiera e Piazza Cesare Battisti. Questo mercatino, inoltre, è valso a Trento il soprannome di “città del Natale”. Ad Aosta, invece, dal 19 novembre all’8 gennaio si svolge il rinomato Marché Vert Noel, che trasforma la città in un piccolo villaggio tematico. In Piemonte i mercatini di Natale sono parecchi, e si diramano in parecchi dei piccoli comuni montani della regione, mentre a Torino ogni anno si svolge il tradizionale mercatino nelle piazze cittadine (piazza Castello, piazza Solferino, piazza Santa Rita e il Cortile del Maglio). In Veneto, invece, particolarmente apprezzati sono i mercatini di Venezia e Verona, che permettono di visitare le due città con un volto unico.

MERCATINI DI NATALE: DA FIRENZE A NAPOLI, PASSANDO DA ROMA

Lasciandoci, invece, alle spalle il nord del Bel Paese, i mercatini di Natale sono una tradizione che si è spinta ben oltre l’arco alpino, diffondendosi anche nel resto del territorio. Tra i mercatini più belli da visitare, spicca sicuramente quello di Firenze (19 novembre-18 dicembre), in pieno stile tedesco, unico nel suo genere in Italia. Anche Bologna (dal 17 novembre al 26 dicembre) offre il suo mercatino, dove si possono facilmente apprezzare tutti i prodotti tipici della regione, nota proprio per il suo eccellente gusto a tavola. Perugia, invece, si tinge nel suo centro storico con quello che si chiama Mercatino delle Strenne che si tiene ormai da 20 anni. Immancabile, per tutti gli appassionati e i curiosi, il mercatino di Natale a Roma, il più famoso ed importante del Lazio e che si dirama in parecchie delle vie e piazze cittadine per tutti dicembre, fino ai primi giorni di gennaio. Infine, particolarmente importante per tutti gli estimatori del Presepe, il mercatino di Napoli attira ogni anni tantissimi turisti nella capitale campana e si tiene dal 1 gennaio al 31 dicembre.











