Mercato auto/ A Settembre inversione di tendenza: +7,9%, quelle usate 4 volte di più

A settembre si conferma la crescita per quanto concerne la vendita delle auto usate, ma anche delle nuove immatricolazioni. Se il mercato dell’auto è andato in crisi negli anni precedenti, nel 2022, contro le attese, ha tenuto testa al trend in discesa e alla contrazione dei consumi che ha caratterizzato l’economia di quasi tutti i paesi occidentali.

Mercato auto: +7,9%, ma quelle usate sono 4 volte di più

In particolare nel mese di settembre 2022 il mercato dell’automotive è cresciuto del 7,9% in Europa rispetto ai mesi precedenti. Sicuramente una delle motivazioni va ricercata negli incentivi statali auto in moto come gli ecobonus, ma l’aumento delle vendite è stato guidato soprattutto dalla preferenza degli italiani per le auto usate: questa infatti sono state commercializzate 4 volte in più rispetto alle auto nuove.

Un dato che potrebbe essere letto in questo modo: non tutti gli italiani sono pronti per passare all’elettrico, e dal momento che il mercato delle auto nuove è costituito prevalentemente da auto a basse emissioni, elettriche o ibride, questo non ha ancora incontrato la domanda da parte dei consumatori.

Mercato auto: i marchi con maggior fatturato

Il mercato delle auto usate ha trainato la vendita di tutto il settore ed è prevalsa rispetto all’acquisto di auto nuove per ben quattro volte. Si è trattato comunque di un trend in controtendenza rispetto agli acquisti in altri settori di beni e, soprattutto, rispetto alla contrazione dei consumi che ha interessato tutti i paesi occidentali.

I marchi delle automobili che sono riusciti a registrare il maggiore incremento nel settembre 2022 vedono sicuramente al primo posto Volkswagen, che recupera il 25% dei volumi dall’inizio dell’anno, mentre resta in calo rispetto al 2021 del 13,9%. Stellantis è ferma ai volumi dell’anno precedente, registrando un dimezzamento delle vendite della Jeep, il suo cavallo di battaglia. Per quanto concerne invece marche straniere abbiamo Hyundai che aumenta i suoi volumi anche se resta comunque in negativo rispetto al 2021. Renault che resta sotto rispetto al 2021, ma ha registrato un fatturato inferiore a Hyundai.

