Mercato criptovalute/ Le valute tornano a salire: Bitcoin oltre 20mila dollari

Il mercato delle criptovalute torna a registrare un trend in rialzo. Questa volta ad avere la meglio è Bitcoin, il cui prezzo torna a superare i 20 mila dollari. Dopo un periodo nero, le performance del token di Satoshi Nakamoto sono nuovamente soddisfacenti.

Al momento in cui scriviamo Bitcoin è stabile a 21.378,65€. Questo vuol dire che rispetto ad un giorno fa ha fatto il +9,02$. Chiaramente sottolineiamo che il mercato delle criptovalute è molto altalenante ma soprattutto volatile.

Mercato criptovalute: Bitcoin sale, ma come vanno le altre?

Il mercato criptovalute torna al suo trend rialzista. Infatti a far bene non è soltanto Bitcoin, ma anche altre valute digitali quali: BNB, CRO, Solana, Cardano, XRP e la maggiore parte delle altre (o almeno quelle più famose).

Ethereum (grazie al recente upgrade Merge), supera i 1700 euro, registrando il +5,35% rispetto ad un giorno fa.

Il token BNB di Binance, fa il +4,62% rispetto a ieri, totalizzando 298,87€, mentre CRO di Cronos aumenta addirittura del +6,87% in 24 ore, arrivando a 0,1235 euro.

Come dicevamo anche le altre crypto sono in salita. Solana in una settimana registra il +8,88%, arrivando a valere 35,8.

Continua anche il successo di Cardano, con il +5,10% rispetto ad un giorno fa, totalizzando 0,5045 euro.

Infine convince anche Ripple (XRP), che grazie al successo del suo token in un giorno migliora del +4,27%, totalizzando 0,3564 euro.

Sul mercato delle crypto c’è moltissima volatilità. Questo significa che oggi il trend può essere rialzista, mentre nel lasso di qualche secondo potrebbe persino crollare. Quindi i neo investitori dovranno prestare molta cautela durante la capitalizzazione.

Per coloro che sono all’inizio, suggeriamo di far attenzione ad investire in questo settore, dato che il crollo o il rialzo, è praticamente (o quasi), imprevedibile.











