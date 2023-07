Mercato immobiliare 2023/ Non è roseo come si pensa, scenario drastico (25 luglio)

Il mercato immobiliare del 2023 prospetta degli scenari negativi. A dire il vero molti agenti immobiliari che hanno detto il contrario, si aspettavano dei risultati migliori soltanto per via delle offerte vantaggiose messe a disposizione da coloro che vogliono assolutamente vendere.

Eppure, lo studio di Nomisma, nota società di consulenza strategica e aziendale specializzata nel real estate e non solo, dice tutt’altro: per quest’anno lo scenario è poco roseo, tanto che il report evidenzia come i tempi di vendita si siano allungati notevolmente: cinque mese e oltre di attesa.

Bonus vista 2023/ Per le cifre eccedenti si può richiedere la detrazione fiscale? (25 luglio)

Mercato immobiliare 2023: lo scenario di Nomisma

Il mercato immobiliare del 2023 lo ha presentato Nomisma, con uno scenario drastico. Il motivo è legato a diverse conseguenze concretizzatesi negli anni: conti correnti sempre più corrosi, inflazione alle stelle, il fenomeno della stagflazione, e italiani sempre più attenti al risparmio.

GEO-FINANZA/ Le trattative tra Usa e Cina e il "tentativo" dell'Ue col Sud America

Un esempio di assenza di liquidità e conseguente difficoltà all’accesso al credito (a causa dello sbalzi dei tassi di interesse), lo si nota soprattutto nelle città di Bologna, Firenze e Roma, dove le attese per vendere una casa sono passate (in media), dai 2 ai 6 mesi e oltre.

Le ultime manovre della BCE hanno causato dei problemi non da meno, soprattutto l’aumento dei tassi di interesse che sta costringendo la maggior parte degli italiani a rinunciare all’acquisto e continuare a pagare l’affitto.

Il boom degli affitti brevi

A salvare parte del mercato immobiliare del 2023 sono gli affitti brevi. In città come Cagliari, Catania, Padova e Torino (+2%), fino ad arrivare al +3,7% registrato a Bologna. D’altronde è inutile negare che il turismo in Italia ha ripreso la crescita pre-pandemia, e questo implica maggior richieste di alloggio nel nostro Bel Paese.

UE & GREEN/ I dettagli cruciali per aver cura di ambiente ed economia

A Bologna, capitale degli affitti brevi, un’Mercato immobiliare 2023unità immobiliare viene locata in un solo mese, massimo due. Gli esperti credono sia dovuto anche ad una situazione temporanea per via degli aspiranti proprietari che attendono di acquistare nuovi appartamenti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA