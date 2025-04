Il mercato immobiliare 2025 torna a registrare dei valori positivi. Lo scorso anno sono state generate oltre 630.000 transazioni pur nonostante il rincaro sul costo di compravendita. Nel 2023 la media per un acquisto del mattone ammontava a 154.416€, mentre lo scorso anno c’è stato un rincaro del +7,8%, totalizzando 166.395€.

Affitti brevi 2025/ I Comuni non hanno potere decisionale, lo stop (19 aprile)

L’analisi è stata elaborata grazie alla raccolta delle informazioni catastali provenienti dagli uffici notarili localizzati in tutta Italia. Nello specifico – ribadiscono i professionisti – l’aumento della compravendita immobiliare si è verificato in maniera più accentuata tra privati piuttosto che tra aziende (rispettivamente (+26,8% e +17,4%).

TURISMO/ Ecco gli interventi su infrastrutture e AI che possono far crescere il settore

Come sta andando il mercato immobiliare ad aprile 2025?

I risultati emersi dall’andamento del mercato immobiliare aprile 2025 sono positivi. Nonostante siamo ancora lontani dal numero di mutui accesi nell’anno 2019, prima che ci investisse la pandemia da Covid 19, gli investimenti sul mattone stanno crescendo.

Viviamo in periodo storico altamente difficile, tra il rialzo dei dazi commerciali, l’inflazione e il precariato sul lavoro che suscitano timori e incertezze.

A fronte dei recenti tagli della BCE applicati ai tassi d’interesse sui mutui e sui prestiti, molti proprietari di casa stanno richiedendo la surroga per una maggior convenienza economica. Questo passaggio è molto significativo e impattante, dato che ha totalizzato il 4,8% dei dati complessivi.

GENERALI/ Le ultime grandi manovre di una partita importante per il Paese

Il numero maggiore di compravendite si attesta nel Settentrione, dove fa da padrona la Lombardia con il 19,22%, mentre segue il Piemonte con l’8,99% e il Lazio che si avvicina molto a quest’ultima, totalizzando l’8,94%.

I costi del mattone sono cresciuti a livelli spropositati

Intanto dal giorno martedì 7 a giovedì 9 ottobre di quest’anno, presso la Capitale di Italia si terrà la conferenza a livello internazionale dal nome “Città nel futuro 2030-2050” gestita dall’Associazione nazionale dei costruttori edili.

Dalle prime stime possiamo affermare che in quasi 10 anni il mercato immobiliare in Europa ha subito dei rialzi spropositati, con il +48%.

Una condizione che ha arrecato disagio in tutta l’UE, specialmente in Italia dove 1,5 milioni di nuclei familiari vive in condizioni abitative disagiate, mentre 10 milioni faticano ad acquistare la loro prima casa.

Gli unici Paesi in cui il mercato immobiliare sembra aver rallentato (in termini di prezzi) sono la Finlandia e la Francia, che hanno registrato un -1,9%.