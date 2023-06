Mercato immobiliare Italia 2023/ Costa sta succedendo nel nostro Bel Paese

Il mercato immobiliare in Italia nel 2023, sta segnando interessante forme di ripresa. Alcune regioni del nostro Bel Paese, avrebbero incrementato il loro valore IMI, tanto da far riprendere il trend in rialzo (positivo).

L’analisi è stata svolta dall’Agenzia delle Entrate, dove nel suo report ha dimostrato chiaramente – nonostante inflazione e stagflazione – come alcune Regioni italiane stiano registrando dei numeri positivi.

Cessione del credito 2023/ Enel X sarà tra le prime a sbloccarla: da quando?

Mercato immobiliare Italia 2023: trend in crescita

Il mercato immobiliare in Italia nel 2023 sta favorendo la crescita in diverse regioni italiane: Piemonte, Lazio, Emilia Romagna e Lombardia.

I maggiori tassi (oltre il 12%), si sono focalizzati in particolar modo, su due Regioni italiane: Umbria e Basilicata. Mentre nelle altre parti di Italia, dove ribadiamo che il trend resta positivo, il valore IMI si attiene al 2,5%.

Sanatorie gratuite per abusi edilizi/ Scatto automatico: quando si attiva?

Eppure fino a poco tempo, la compravendita immobiliare italiana, sembrava stesse andando male.

Tuttavia, a trainare il trend positivo del settore immobiliare in Italia, secondo l’Osservatorio del Mercato Immobiliare, le cui grandi città italiane sono Roma e Milano, il cui capoluogo meneghino rappresentata soltanto il 24% dell’intero mercato, mentre la Capitale il 33%.

Di seguito vedremo, oltre a quelle città già viste, vedremo come sta cambiando il mercato immobiliare in Italia nel 2023.

Regione NTN 2022 Quota NTN per Regione Abruzzo 16.375 2,1% Basilicata 4.583 0,6% Campania 16.428 2,1% Emilia Romagna 71.120 9,1% Friuli Venezia Giulia 11.569 1,5% Lazio 77.499 9,9% Liguria 28.941 3,7%

Le Regioni italiane qui sopra, sono quelle che in ordine di NTN (almeno nel 2022), stanno reagendo meglio al mercato immobiliare nel Bel Paese.

Come evitare i controlli del fisco?/ Le spese più a "rischio" da non fare

© RIPRODUZIONE RISERVATA