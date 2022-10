Mercato Pc, il crollo continua: -15%/ Ma Apple va controcorrente, ecco perchè

Non si placa il crollo dei personal computer, i computer “fissi” ma anche i portatili e i notebook. Il mercato, infatti, sta registrando una continua discesa di questi tipi di prodotti, in favore di altri dispositivi più comodi, a cominciare dai tablet. Come riferito dall’agenzia Adnkronos, i numeri del mercato pc sono abbastanza eloquenti, così come viene evidenziato dall’ultimo report di IDC. Nel dettaglio, le spedizioni totali di personal computer nel terzo quarto dell’anno che volge alla conclusione, quindi il periodo che va dal primo luglio 2022 al 30 settembre dello stesso anno, sono state in totale 74.3 milioni, con un calo netto del 15 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Se da una parte è vero che nel terzo quarto sono presenti i mesi estivi, periodo tipicamente non di acquisto di pc, dall’altra è anche vero che settembre è storicamente un mese caldo per l’acquisto di queste macchine, soprattutto in ottica scuola o lavoro. In ogni caso il report parla chiaro e sottolinea che queste cifre sono molto simili al periodo pre-pandemia, visto che in occasione del covid la domanda di questo tipo di device aveva subito un’impennata verso l’alto complice il fatto che le persone sono state obbligatoriamente chiuse in casa. In ogni caso c’è una nota positiva nel mercato dei pc, ed è quella a firma Apple.

MERCATO PC, CROLLANO TUTTI TRANNE APPLE: I NUMERI DELLA MELA

Fra tutte le aziende esaminate da IDC, infatti, la multinazionale di Cupertino è stata l’unica che ha registrato una crescita rispetto all’anno precedente, con il 40.2 per cento di computer venduti, grazie anche al lancio dello spettacolare MacBook Air nuovo modello con chip M2. In totale Apple ha distribuito ben 10 milioni di computer dal primo luglio al 30 settembre 2022, rispetto ai 7.1 di un anno fa.

A livello percentuale il mercato della Mela è così salito al 13.5 per cento, un balzo di 5.3 punti percentuali, visto che un anno fa di questi tempi il suo mercato era di 8.2 punti. Significativo il fatto che un computer Apple costi di media 910 dollari, ben di più rispetto alla concorrenza, ma evidentemente le qualità e le prestazioni dei computer di Cupertino, oltre al fascino dello stesso brand, sono bastate per sbaragliare la concorrenza al di là del prezzo salato.

