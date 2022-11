Mercato tutelato del gas/ Le famiglie hanno evitato la “stangata” di fine dicembre

All’interno del decreto aiuti quater, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a inteso recepire una proposta fino a questo momento avanzata da tutte le società dei consumatori e quindi prorogare la fine del mercato tutelato che, senza questa manovra, sarebbe terminata il 31 dicembre 2022. Cosa significherà questo per le famiglie?

Mercato tutelato del gas: la proroga al 2024 ed i vantaggi per le famiglie

La proroga della fine del mercato tutelato del gas è stata fatta slittare al 2024 e quindi viene equiparata a quella dell’energia elettrica. Questa mossa è servita ad evitare alle famiglie italiane un eccessivo incremento dell’energia elettrica che altrimenti non sarebbero riusciti a pagare nemmeno rateizzando le bollette, così come ha proposto di fare Giorgia Meloni anche se non è chiaro in che modo verrà articolata la proposta e se questa venga introdotta all’interno del decreto aiuti quater.

In particolare la proroga del mercato tutelato del gas eviterà che si accede al mercato libero integrale al 100%, così come preventivavano di fare gli operatori di energia elettrica. Il mercato libero infatti si rapporta al mercato che fa riferimento ai prezzi di alcun indice, fino a qualche tempo fa si faceva riferimento al Ttf di Amsterdam, ma poi dal primo ottobre 2022 si è passato a stabilire il prezzo del gas attraverso il PSV italiano.

Mercato tutelato del gas: il plauso di Assoutenti

La proroga della fine del mercato tutelato del gas comunque è qualcosa che va avanti da molti anni e infatti si tratta di una fine che forse in fondo non vuole veramente nessuno. Dal 2015 in poi la fine del mercato tutelato è stata prima spostata al 2017 poi al 2018 e poi dal 2019 si è ottenuto una proroga all’anno fino ad arrivare al 2022 dove è stata fatta slittare di altri due anni.

Con i rincari energetici e la crisi degli operatori del settore però si rischiava veramente di vederla attuare se il governo non avesse fatto una mossa coraggiosa e chiesto ulteriormente una proroga. Quindi tutte le associazioni dei consumatori hanno richiesto a gran voce questa manovra, ma il governo di Giorgia Meloni è stata in grado di introdurlo all’interno del decreto aiuti quater. Assoutenti ha salutato con favore questa scelta dichiarando che si tratta realmente di qualcosa che aiuterà le famiglie italiane a non subire ulteriori rincari.











