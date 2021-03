Mercatone Uno, gruppo fallito ancora/ Fallisce la gestione dei Commissari del Mise

E’ nuovamente fallito Mercatone Uno, storico marchio della grande distribuzione dell’arredamento, già in amministrazione straordinaria dall’aprile 2015. Un danno oltre la beffa visto che a fallire, come riferisce l’edizione online del Corriere della Sera, sono stati i commissari nominati dal ministero dello sviluppo economico, che avrebbero dovuto invece trovare una soluzione. Secondo quanto sostenuto dalla Procura di Milano, la Shernon Holding, il gruppo che acquisì nel 2017 i 55 negozi e i 3000 lavoratori di Mercatone Uno, è fallito nel 2019 “essenzialmente” per i 91 milioni di euro di passivo in soli sei mesi (5,5 verso i lavoratori, 5,5 verso le banche, 67 verso i fornitori, 11 verso Fisco e previdenza).

Un durissimo colpo assestato “dallo spericolato accordo triangolare voluto nel 2018 proprio dall’amministrazione straordinaria di Mercatone Uno – scrive il quotidiano – per la quale dal 2015 il Ministero aveva nominato e mantenuto (lungo le epoche Guidi-Calenda-Di Maio) tre commissari di governo”.

MERCATONE UNO FALLISCE DI NUOVO: L’ENORME FALLA ECONOMICA

Nella giornata di ieri la procura ha perquisito gli studi e la casa di Ermanno Sgaravato, uno dei tre commissari, e l’ipotesi di reato è quella di “causazione del dissesto per effetto di operazioni dolose”. Il primo giugno del 2018 ci fu un tentativo di accordo con il fondo americano Tpg Six Street Partners Lcc, che avrebbe dovuto immettere nel gruppo 49 milioni di euro, e che sarebbe dovuto funzionare da volano, ma alla fine non si concretizzò, e il patrimonio della Shernon Holding aveva già fatto un passo indietro di 2.2 milioni di euro. Nonostante “sentori” negativi, il 9 agosto del 2018 il commissario Sgaravato portava l’americana Gordon Brothers Llc dando vita ad una operazione di cessione in cui “l’amministrazione straordinaria stipula tre contratti collegati che stravolgono l’autorizzazione del Ministero, e che dissesteranno la Shernon appunto per 91 milioni”. Nello stesso lasso di tempo gli americani guadagnano invece 10 milioni, il 40% del capitale investito. In seguito venne quindi chiusura l’amministrazione straordinaria, ed ora, dopo 6 anni, siamo punto a capo.

