Mercedes, caso volante: cos’è successo/ Video F1: perché è un sistema rivoluzionario

Scoppia il caso “marker” a Barcellona e la Mercedes finisce subito sotto investigazione. Tutta “colpa” di Sky Sport Formula 1, che durante la mattinata della seconda giornata di test F1 2020 ha notato un particolare decisamente interessante osservando l’on board della Mercedes W11 di Lewis Hamilton. Così la curiosità è cresciuta nel Circus. Si è visto un movimento del volante in fase di frenata e accelerazione che alterava l’assetto della monoposto. Il sistema sembrava attuarsi sul comando del pilota, infatti sul volante di Hamilton appariva la scritta “marker” quando era attivo. Lo sterzo va indietro quando il pilota accelera, al contrario avanza di qualche centimetro durante le frenate in prossimità delle curve. Oltre al movimento anomalo del volante, si notano delle novità sulle ruote anteriori: cambiano in maniera decisa gli angoli di camber e convergenza. Si tratta di una nuova soluzione, geniale e rivoluzionaria: modulando l’inclinazione degli pneumatici si va a modificare la superficie di appoggio della gomma in base al tipo di curva.

VOLANTE MERCEDES, CASO “MARKER”: COS’È E PERCHÉ È RIVOLUZIONARIO

L’altra ipotesi è che questo volante a doppio ingranaggio permetta al pilota di migliorare l’ingresso in curva della monoposto. In ogni caso darebbe molteplici vantaggi: assetto, temperatura gomme… Questa nuova idea potrebbe infatti garantire una maggiore gestione delle mescole nel long run. Secondo F1ingenerale, modificando la posizione delle gomme si potrebbero generare benefici aerodinamici: portando indietro il volante nei rettilinei aumenterebbe la velocità di punta modificando l’altezza della vettura. Ai box gli ingegneri si sono catapultati subito sulle immagini dell’on board di Lewis Hamilton per approfondire la questione, ma ci si è subito chiesti se questo sistema sia legale. Stando a quanto riportato da Sky Sport, la Federazione ha indagato e considera regolare il sistema, ma intende verificare la sicurezza del pilota con lo sterzo che si muove. Confermata la regolarità del movimento del volante della Mercedes, si sta verificando che ci siano tutte le garanzie sul fronte sicurezza, tutt’altro che secondario. Ma una cosa è certa: la Mercedes in questo modo può fare la storia della Formula 1, perché questa soluzione è a dir poco rivoluzionaria.





© RIPRODUZIONE RISERVATA