Mercedes Martini, compagna di Ivano Fossati/ “È il mio amore, con lui…”

Si chiama Mercedes Martini, è un’attrice teatrale e regista napoletana ed è l’attuale compagna di Ivano Fossati. I due si sono sconosciuti per motivi professionali in occasione della registrazione di “Lettere Portoghesi in Macramè”, quando all’artista serviva una voce femminile e lei fu scelta dai suoi collaboratori per accompagnarlo. Tuttavia, l’attrice conosceva ben poco di questo grande artista, così come conferma in una delle poche interviste concesse alla stampa: “Quando ci siamo conosciuti – dice la Martini a Vanity Fair – non sapevo nulla di lui, se non qualche vaga citazione di una sua canzone, e non me ne vergogno. In questo modo ho incontrato la persona e non l’artista”. Conoscerlo, però, ha segnato l’inizio di qualcosa di molto importante, qualcosa che, con il passare degli anni, non si è più interrotto: “E ci è cambiata la vita”, conferma la compagna di Fossati nell’intervista.

MERCEDES MARTINI: “IVANO FOSSATI? I PRIMI TEMPI SCAPPAVAMO”

Sono parole ricche di amore e di stima quelle rilasciate da Mercedes Martini sul conto del suo compagno, Ivano Fossati: “Mi è simpatico – dice l’attrice e regista a Vanity Fair – Ivano è una persona di cui si sente la mancanza subito, anche se lo conosci da poco. E forse – aggiunge – è stato così anche per lui nei miei confronti, non lo so”. Mercedes Martini vive il suo rapporto con Fossati lontano dai riflettori, e le interviste concesse alla stampa nel corso degli ultimi anni si contano sulle dita di una mano. “È difficile per me parlare di lui – spiega l’attrice e regista a Vanity Fair – È il mio amore, è la persona con cui condivido la cosa più preziosa che ho, la vita”. Oggi sono inseparabili, ma non è stato sempre così: “I primi tempi scappavamo uno dall’altra – spiega la Martini – Questa cosa che ci coinvolgeva era troppo forte, eravamo proprio spaventati, siamo scappati per un bel po’. Soprattutto lui”.

MERCEDES MARTINI: “MI PRENDE IN GIRO CONTINUAMENTE”

Quando si sono conosciuti Mercedes Martini aveva una vaga idea di chi fosse Ivano Fossati; oggi, però, è la sua fan numero uno, così come conferma nell’intervista concessa a Vanity Fair: “Adoro andare ai suoi concerti, ci sono canzoni che mi servono per riconoscere la strada. Che sono carte da decifrare”. La passione per Ivano Fossati non si ferma però soltanto all’aspetto musicale: “È un problema serio -dice la Martini – Il mio lui è il lui che canta, e non solo, che le scrive quelle cose. Certe volte lo cito, e lui mi chiede serio chi l’ha detta quella cosa, una su tutte: «Non si regala l’intelligenza e la compagnia». È diventata quasi il mio strumento per individuare la scelta giusta”. Oggi il oro rapporto è molto sereno e si nutre di amore e risate: “[…] mi prende in giro continuamente – rivela l’attrice – Ora ho imparato che sulla sua faccia succede qualcosa di impercettibile che mi svela il trucco, la piccola bugia, lo scherzo, e cominciamo a ridere come due bambini”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA