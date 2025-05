Chi è Jennifer Caroletti? Si tratta della terza figlia di Eva Henger nata nel 2009 dalla relazione con Massimiliano Caroletti con cui Eva è fidanzata ormai dal 2005 è sposata dal 2013. L’uomo è arrivato dopo la morte di Riccardo Schicchi e i due oggi vivono stabilmente in Ungheria, dato che l’uomo le ha proposto di stabilirsi definitivamente nel paese d’origine della donna. Nonostante abbiano cognomi diversi, Jennifer Caroletti e Mercedesz sono incredibilmente unite. Tante le differenze tra di loro come l’età, eppure, proprio grazie a Jennifer sembra che Mercedesz abbia recuperato i rapporti con la mamma.Oggi Jennifer Caroletti è una bravissima attrice partita da Tik Tok come tanti suoi coetanei.

Poco tempo fa Mercedesz Henger si è raccontata Verissimo parlando finalmente dal rapporto con la sua mamma Eva. Per le due non è mai stato facile dato che per diverso tempo non si sono parlate: secondo il racconto della ragazza la mamma è sempre stata troppo rigida e troppo severa con lei e con Jennifer Caroletti. Una delle cause delle loro discordie è stato anche il rapporto complicato per via del lavoro che faceva, dato che spesso i bambini a scuola le chiedevano se era vero che la sua mamma era una pornostar. Dopo tante litigate Mercedesz Henger si è allontanata dalla donna ammettendo di avere ereditato da lei il carattere testardo e tendente al conflitto.

Jennifer Caroletti, rapporto speciale con la sorella Mercedesz: “È solare e sempre presente…”

Jennifer Caroletti ha aiutato Eva Henger e l’altra figlia a fare pace. Mercedesz voleva delle scuse per come ha vissuto la sua infanzia e per tutto quello che è successo nel corso del tempo e finalmente dopo tanto tempo e con un po’ di fatica sono arrivate. Troppi i dettagli che le sono stati nascosti, dato che Mercedesz ha scoperto che lui non era il suo padre biologico a 17 anni quando Eva Henger ha deciso di dirglielo. “Mi manca quando penso a lui sono ancora una bambina, mi manca per la guida e per il punto di riferimento che era nella mia vita“.

Mercedesz Henger si è commossa in un’intervista a Vanity Fair raccontando che suo padre l’ha sempre sopportata in ogni decisione. Il rapporto con la sorella Jennifer Caroletti continua intanto ad essere bellissimo. “Lei è la mia confidente. La persona a cui dico tutto, in ogni momento della giornata. È solare e sempre presente, capace di consigliarmi nella maniera più opportuna. Non mi ha mai lasciata sola”.