Mercedesz Henger a Verissimo: "Mia figlia si chiamerà Aurora, la gravidanza è stata tosta"

Mercedesz Henger ha fatto tappa nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha aggiornato i fan sulla sua gravidanza con il compagno di vita Alessio. I due infatti molto presto metteranno al mondo una bimba, un evento molto atteso in famiglia anche da parte di Eva Henger, pronta a diventare nonna. “Dovrebbe nascere verso febbraio, sono nel quinto mese. Sognavo tanto questo momento ed è bellissimo come avevo immaginato.

Maria Di Stolfo, chi è la compagna di Simone Di Pasquale/ Il ballerino: "E' gelosa e teme che io..."

Le mamme che mi dicevano che la gravidanza è il periodo più bello della loro vita e lo hanno vissuto pienamente anche fisicamente, non riesco ancora a capirle. Dalla settima alla tredicesima settimana è stato terribile. Ho avuto la nausea dalla mattina a notte fonda, non riuscivo a fare le cose più semplice. Mi addormentavo ovunque e soffrivo di crampi. Adesso finalmente posso dire che me la sto godendo” ha raccontato la figlia d’arte nel salotto di Canale Cinque raccontando la sua relazione con Alessio. Rivelazione anche sul nome della figlia, che si chiamerà Aurora: “È una principessa della Disney, ha un significato astrale ed è piaciuto a entrambi, è un momento magico”.

Chi è Anastasia Kuzmina a Ballando con le Stelle/ L'arrivo in Italia e l'amore per Alessio Di Gennaro

Mercedesz Henger a Verissimo

Non poteva mancare un resoconto della gravidanza, con Mercedesz Henger che ha parlato a Verissimo delle difficoltà incontrate nel corso della gravidanza, un’avventura dalle mille emozioni che ha però nascosto tante insidie dal punto di vista fisico.

A tal proposito Mercedesz Henger ha detto a Verissimo: “Ma quelle mamme che mi dicevano che la gravidanza è il periodo più bello della loro vita, io non riesco ancora a capirle, perché dalla settima settimana fino alla tredicesima è stato terribile”