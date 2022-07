Mercedesz Henger al GF Vip?/ “Voglio che il mio percorso televisivo continui”

Mercedesz Henger: bilancia positivo per la sua seconda Isola

Mercedesz Henger è da poco rientrata in Italian dopo la sua seconda esperienza all’Isola dei Famosi. La figlia di Eva Henger aveva già partecipato al reality show nel 2016, classificandosi al terzo posto: “Rispetto all’edizione del 2016 sono cambiata molto. Sono molto contenta di questa seconda esperienza e se devo fare un bilancio direi che è andata molto meglio di come me l’aspettassi. Pensavo infatti che entrando in corsa il mio percorso avrebbe avuto vita breve e invece sono riuscita ad arrivare in finale. Ne sono davvero felice”, ha detto in una lunga intervista a SuperGuida Tv. Mercedesz è arrivata in corsa, ma nel giro di poco tempo è riuscita a inserirsi nel gruppo, nonostante non siano mancati malintesi e discussioni: “Gli altri naufraghi avevano instaurato già dei rapporti e in quella circostanza chi arrivava in corsa si sentiva un’intruso. In un momento successivo però le cose sono migliorate e mi sono sentita parte del gruppo”.

Mercedesz Henger: al Grande Fratello Vip?

Mercedesz Henger ha detto di essere molto cambiata dalla sua prima Isola, che è anche stata la sua prima esperienza televisiva: “Prima ero più infantile e provenivo da un background diverso rispetto alla televisione. Penso che nel mio percorso televisivo dal 2016 ad oggi non si erano intravisti alcuni lati del mio carattere che ci tenevo a far scoprire al pubblico”. Il nome della figlia di Eva Henger è spesso saltato fuori anche in relazione al Grande Fratello Vip. A settembre inizierà la settimana edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Intervistata da SuperGuida Tv, Mercedesz non ha nascosto che le piacerebbe continuare la sua avventura televisiva: “Sono tornata in Italia l’altro ieri e mi sto riprendendo ancora da questa esperienza. Voglio che il mio percorso televisivo continui e si vedrà. Mi piacciono le esperienze forti sia a livello emotivo che fisico”.

