Mercedesz Henger ammicca di nuovo a Edoardo Tavassi/ Che succede in assenza di Guendalina

L’isola dei famosi 2022, al via il ripescaggio tra gli sgamadi: Mercedesz rivede Edoardo

Ad un mese esatto dalla puntata finale, L’isola dei famosi 2022– in onda il 27 maggio 2022 su Canale 5- riserva ai telespettatori diversi colpi di scena, come la chance di un ripescaggio al gioco di Playa Palapa tra gli eliminati (sgamadi) Mercedes Henger, Gennaro Auletto e Fabrizia Santarelli. A decretare il ripescaggio tra gli sgamadi, è il gruppo di naufraghi di Playa Palapa con le votazioni. Nel frattempo, in assenza di Guendalina Tavassi (che l’ha tacciata di fingersi interessata al fratello Edoardo Tavassi per visibilità e business) Mercedesz Henger rivede la crush Edoardo Tavassi, che pochi minuti prima ha sacrificato i capelli alla prova-ricompensa, per il bene del gruppo. La reazione della figlia di Eva Henger ai capelli azzerati del naufrago che l’ha fatta capitolare? Ebbene, Mercedesz non lesina complimenti al suo Edo, approfittando del ritiro da L’isola dei famosi 2022 di Guendalina Tavassi.

Edoardo Tavassi si rasa a zero/ Guendalina ride, la nipote Chloe piange e...

“Stai benissimo, dai… il look è molto fashion”, è così tornata ad avanzare avances ad Edoardo Tavassi, Mercedesz Henger, anche se il fratello di Guendalina Tavassi ha palesato di non crederle affatto: “Bugiarda!”. Nel frattempo Guendalina Tavassi, tra le Instagram stories, ha inaspettatamente esultato per le sforbiciate subite ai capelli dal fratello Edoardo, per un taglio irregolare che a sua volta lui le aveva riservato.

Edoardo Tavassi ritrova Mercedesz all'Isola/ "Ritorno di fiamma? Seguirò l'istinto"

Chi rientra a Playa Palapa

In attesa della puntata finale de L’isola dei famosi 2022, prevista per il 27 giugno 2022, i naufraghi di Playa Palapa hanno riammesso nell’isola principale, in gioco, i naufraghi Mercedesz Henger e Gennaro Auletto e a lasciare definitivamente il gioco honduregno è invece stata Fabrizia Santarelli. Quest’ultima, oltre a lasciare il reality, ha abbandonato l’idea di poter proseguire la conoscenza avviata con Gennaro a Playa Sgamada, dopo aver manifestato un certo interesse verso il modello napoletano di brand di alta moda.













