Mercedesz Henger, che succede con Edoardo Tavassi dopo L’isola?/ “Ci siamo sentiti..”

L’isola dei famosi 2022, Mercedesz Henger si racconta in un’intervista esclusiva

Può dirsi una degli indiscussi protagonisti de L’isola dei famosi 2022, anche se al termine del reality honduregno si è classificata solo quarta, e ora Mercedesz Henger torna a raccontarsi in occasione di un’intervista concessa a SuperGuidaTV, non solo in qualità di naufraga ma anche sulla vita privata. Nonostante abbia iniziato in corsa il reality, avviando il gioco diversi mesi dopo l’inizio del reality rispetto ai naufraghi veterani, la figlia di Eva Henger ha appassionato i telespettatori di Canale 5 con la veridicità della sua condotta assunta in Honduras, dove ha fatto sognare molti tra gli inguaribili romantici con la conoscenza intima avviata con il compagno d’avventura Edoardo Tavassi. Quest’ultimo, complici i dubbi maturati sulla veridicità del sedicente interesse di Mercedesz verso di lui dalla sorella e compagna d’avventura isolana Guendalina Tavassi, non ha nascosto di ritenere che Mercedesz Henger abbia giocato in tv servendosi dei suoi sentimenti, fingendosi quindi interessata a stringere una frequentazione con lui. I dubbi di Edoardo, per una parte dei telespettatori attivi via social, sono più che leciti sul conto di Mercedesz, e al riguardo la diretta interessata ha replicato in occasione della nuova intervista.

Incalzata dal noto giornale sul conto di Edoardo, Mercedesz quindi non ha nascosto di nutrire un reale interesse verso il fratello di Guendalina Tavassi. E non solo. Nell’intervento la bionda figlia di Eva Henger fa inoltre sapere di essersi messa in contatto con Edoardo Tavassi fuori dal contesto del gioco honduregno ormai concluso e di aver chiarito almeno in parte sulla loro frequentazione, con lei che avrebbe quindi confermato di avere una cotta per il fratello di Guendalina Tavassi: “ Con Edoardo ci siamo sentiti telefonicamente in merito alle dichiarazioni che lui ha rilasciato e abbiamo chiarito. Non ci siamo ancora visti ma appena sarà possibile spero che potremo chiarire su tutto”.

Che Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi possano presto vedersi, dunque, fuori dal contesto de L’isola dei famosi 2022? Da parte dell’ex naufraga c’è tutta la voglia di continuare la frequentazione con il fratello di Guendalina Tavassi: “Assolutamente, sì”.

Insomma, se son rose, fioriranno dopo L’isola dei famosi 2022.

