Mercedesz Henger, chi è e carriera della figlia di Eva Henger/ Il debutto al cinema nel 2002

Mercedesz Henger, chi è e carriera: il debutto al cinema e le esperienze sul set

Mercedesz Henger è la figlia di Eva Henger: entrambe saranno ospiti oggi pomeriggio di Caterina Balivo, su Rai 1, nel salotto de La volta buona. Nata a Gyor in Ungheria il 18 agosto 1991, è una giovane modella, attrice ed influencer nonché celebre personaggio televisivo soprattutto nel corso degli ultimi anni. Mercedesz è figlia di Eva Henger e del padre biologico con cui tuttavia non ha rapporti: a crescerla sono stati la madre e l’ex marito Riccardo Schicchi, che le ha fatto da padre.

Archiviati gli studi e la laurea in psicologia presso l’Università di Southampton, la figlia dell’attrice ha intrapreso la carriera da attrice debuttando al cinema come comparsa nel film del 2002 Gangs of New York di Martin Scorsese, in cui ha recitato anche la madre. Mamma e figlia hanno anche condiviso lo stesso set per il film del 2009 Torno a vivere da solo, diretto da Jerry Calà, dove Mercedesz interpreta il ruolo di Chiara.

Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger: la carriera in tv e il rapporto con la madre

Mercedesz Henger, nel corso della sua carriera, ha anche abbracciato il palcoscenico televisivo diventando presenza fissa di salotti e reality del piccolo schermo negli ultimi anni. Nel 2016 ha partecipato all’Isola dei Famosi nell’edizione condotta da Alessia Marcuzzi, per poi prenderne nuovamente parte nel 2022 con Ilary Blasi al timone. Inoltre, al fianco della mamma Eva Henger, è stata opinionista ed ospite ricorrente dei programmi di Barbara D’Urso su Canale 5, da Domenica Live a Pomeriggio 5.

Il rapporto tra mamma e figlia, congelato per due anni per via di un ex fidanzato di Mercedesz, è stato ricucito nel 2022 in seguito ad un brutto incidente stradale che ha coinvolto la madre e il marito Massimiliano Caroletti. In un’intervista a Nuovo Tv del 2022, a poca distanza dal suo 50° compleanno, Eva Henger aveva raccontato: “Forse se non avessi avuto l’incidente sarei depressa e a 50 anni mi sentirei vecchia. Invece sono raggiante perché ogni anno che vivrò d’ora in poi per me sarà un dono di Dio. Il regalo più bello per il mio compleanno? L’armonia ritrovata con la mia primogenita Mercedesz. Era tanto che non festeggiavo insieme a tutti e tre i figli“.











