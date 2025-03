Tutto su Mercedesz Henger

Mercedesz Henger è tra gli ospiti della puntata de La volta buona in onda oggi, mercoledì 12 marzo 2025. Figlia di Eva Henger, Mercedesz ha conquistato il suo spazio nel mondo dello spettacolo grazie ad ospitate e partecipazioni a programmi televisivi. Mercedesz, infatti, è stata una delle protagoniste indiscusse di una delle ultime edizioni dell’Isola dei Famosi. In seguito alla partecipazione al reality dove ha sfoggiato il suo carattere forte e determinato le ha permesso di stravolgere la propria vita.

Mercedez, infatti, ha cominciato ad allenarsi quotidianamente riuscendo a sfoggiare il fisico atletico e super allenato che ha oggi. Nella vita della figlia di Eva Henger non è mancato l’amore. Mercedes, infatti, ha avuto una lunga storia d’amore con Luca Peracchi. Successivamente, ha avuto una storia con Nico D’Amore mentre attualmente è fidanzata con Alessio Santa.

Mercedez Henger e la storia con il fidanzato Alessio Santa

Alessio Santa è il ragazzo che è riuscito a conquistare il cuore di Mercedesz Henger. La coppia ha scelto di convivere e attualmente vive in Liguria, vicino al mare. “Convivo con Alessio e l’avventura della ristrutturazione di casa mi ha confermato quanto stiamo bene. Abbiamo lavorato insieme sul progetto, abbiamo scelto insieme ogni angolo. Viviamo in Liguria vicino al mare, cosa che non avevo mai fatto: io sono una bimba dell’estate e adoro il mare e il sole. Si respira un’aria diversa”, ha raccontato a Novella 2000.

Innamorata, serena e felice, Mercedesz non nasconde di pensare ad una famiglia in futuro: “Il futuro? Siamo molto aperti, quello di avere una famiglia è l’obiettivo di entrambi, anche perché io ormai non lascio nulla al caso e sono categorica e chiara. Cercavo una persona che volesse le stesse cose che voglio io, e l’ho trovata, ma non abbiamo date per il matrimonio”.