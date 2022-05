Mercedesz Henger, chi è il suo “nuovo” fidanzato?/ Non solo Edoardo: spunta Roger!

Mercedesz Henger, qual è il naufrago che le piace all’Isola dei Famosi?

Mercedesz Henger è pronta a fare il suo ingresso in palapa questa sera, 6 maggio, per dare inizio alla sua Isola dei Famosi. Una seconda avventura che si preannuncia piccante sin dall’inizio, grazie ad video di presentazione della concorrente. “Sono Mercedesz Henger faccio l’influencer e la modella e non vedo l’ora di tornare a L’Isola dei Famosi. Al momento io sono single e ho tantissima voglia di innamorarmi.” ha infatti annunciato nel video, svelando di essere dunque alla ricerca dell’amore.

Ma non è tutto, perché Mercedesz ha anche fornito dettagli sull’uomo che vorrebbe al suo fianco, svelando di aver adocchiato un naufrago: “A me piacciono gli uomini che mi facciano ridere, ma ridere tantissimo, ma che siano anche sensibili. Un uomo per me deve essere sensibile. Fisicamente mi piacciono gli uomini alti. Tartarughe e bicipiti non sono strettamente necessari. […] In realtà avendo visto le ultime puntate dell’Isola qualcuno, non voglio dire chi, che potrebbe piacermi c’è.” Ma chi è questo naufrago fortunato?

Mercedesz Henger tra Alessandro Iannoni, Edoardo Tavassi e Roger all’Isola?

Se ciò che dice mamma Eva Henger è vero, a Mercedesz Henger non potrà piacere Alessandro Iannoni. Il figlio di Carmen Di Pietro è troppo giovane per Mercedesz, secondo la mamma, e verrà da lei visto più come un fratellino che come un possibile fidanzato. L’ipotesi più accreditata è che a piacerle possa essere Edoardo Tavassi che, un po’ per gioco un po’ per le caratteristiche elencate dalla Henger, potrebbe essere il ragazzo per lei. Non è però da escludere la possibilità che l’interesse sia per Roger Balduino. Finora il più corteggiato all’Isola dei Famosi, Roger potrebbe mettere in crisi il rapporto con Estefania qualora Mercedesz stuzzichi il suo interesse. Triangoli amorosi in arrivo?

