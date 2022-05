Mercedesz Henger, chi è la figlia di Eva Henger/ I flirt con Sergio Arcuri e Lucas Peracchi…

Mercedesz Henger, il flirt con Sergio Arcuri e…

Mercedesz Henger è la figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi. Il pubblico italiano l’aveva conosciuta quando partecipò all’Isola dei Famosi. Il lavoro dei genitori di Mercedesz Henger, entrambi nel porno, non è mai stato un problema per la sua carriera, ma in passato l’ha resa vittima di dicerie e dei pettegolezzi. A suo dire, però, il loro lavoro l’ha aiutata a vivere in modo semplice e naturale la sfera affettiva. A proposito di affetti, nel 2019 Mercedesz ha confessato che Riccardo Schicchi non era il padre biologico ma non ha mai rivelato il nome. Nel 2016 all’Isola dei Famosi si fa subito notare per le doti atletiche e lo spirito di volontà. È rimasta celebre la sua prova di apnea: la ragazza è stata così brava a trattenere il fiato che mamma Eva e Alessia Marcuzzi in studio l’hanno costretta a interrompere la sfida.

Dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, a tenuto banco sulle riviste e nelle trasmissioni la fine della sua relazione con Sergio Arcuri, fratello della bella Manuela. L’uomo ha definito infantile il comportamento di Mercedesz, che dopo averlo lasciato improvvisamente sarebbe sparita senza spiegazioni. Mercedesz poi stata legata a un ragazzo di nome Leonardo, con lui ha convissuto, e in seguito le sono stati attribuito diversi flirt. Nel 2018 si fidanza con Lucas Peracchi.

Come mai è finita tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi?

Tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi le cose però non sono andate bene. Nel 2021, a Pomeriggio Cinque, aveva detto che durante il lockdown avevano litigato molto e per questo si erano presi una pausa: “Non ho bisogno di cancellare vecchie foto dal mio profilo…non ho bisogno di cancellare prove del mio passato. Ma cancello comunque te dalla mia vita. Grazie per avermi dimostrato chi sei veramente”, aveva scritto la ragazza nelle storie su Instagram. Nei mesi successivi sono balzate agli onori della cronaca le dichiarazioni di Eva Henger, la madre di Mercedesz, in merito al compagno della figlia e al suo comportamento violento. “All’inizio io e mio marito abbiamo accolto Lucas, era molto educato e si comportava bene. Poi, già dopo due mesi, ho saputo che lui aveva alzato le mani su mia figlia, le aveva rotto il telefono, l’aveva lasciata in mezzo alla strada. Mercedesz, dopo quel primo strappo, mi chiamò in lacrime e io le dissi di lasciare Lucas, che quello non era amore. Il giorno dopo però già lo giustificava, dicendo che lo avrebbe perdonato perché era pentito”, aveva raccontato alla rivista Spy. La rottura definitiva tra di loro avviene nell’estate del 2021.

Le motivazioni, secondo Peracchi, sarebbero che la fidanzata lo tradiva con un altro. Ma la Henger ha poi smentito: “Con Lucas abbiamo già parlato e mi ha confermato che le sue parole non sono state quelle riportate. Io gli credo, e quindi pace. Poco mi interessa. La verità è un’altra e continuerò a prendermi batoste senza mai cedere alle provocazioni” ha detto. Mercedesz è single anche se ha confessato di avere voglia di innamorarsi: “Al momento io sono single e ho tantissima voglia di innamorarmi. Avendo visto le ultime puntate dell’Isola, qualcuno che potrebbe piacermi c’è, non voglio dire chi. Mando un bacio a questo misterioso naufrago e ci vediamo presto”. Stasera sbarcherà in Honduras. A chi farà perdere la testa?











