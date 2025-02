Mercedesz Henger, sarà ospite a Verissimo per raccontare alcuni particolari sui suoi prossimi progetti e sulla vita privata, segnata ultimamente da numerosi cambiamenti sia in amore che nei rapporti familiari. La ragazza, figlia dell’attrice ed ex diva di film a luci rosse Eva Henger, ha avuto un passato che spesso ha definito non troppo felice, soprattutto per il difficile rapporto conflittuale con la mamma sia durante l’adolescenza che negli anni più recenti, ritrovando una riappacificazione con reciproche scuse soltanto nel 2022 rivelando: “Da piccola mi criticava anche per il mio aspetto, non abbiamo parlato per anni poi l’ho perdonata“.

Nata nel 1991 dalla relazione tra la madre e un suo connazionale di nome Jelinek, che abbandonò la compagna con la bambina dopo pochi mesi, Mercedesz scoprì il nome del suo genitore biologico solo a 17 anni e ha sempre dichiarato di non voler avere alcun tipo di rapporto con lui sostenendo di considerare a tutti gli effetti Riccardo Schicchi, il marito della madre, come vero papà, che oltre a riconoscerla come figlia l’ha anche cresciuta con affetto, definendolo: “La persona che mi ha amato di più“.

Mercedesz Henger dopo essersi laureata in psicologia all’Università di Southampton in Inghilterra, ha deciso di seguire la carriera nello spettacolo, prima come modella poi come attrice. In Italia la celebrità è arrivata con la partecipazione all’Isola dei Famosi, reality grazie al quale si è fatta conoscere al grande pubblico rivelando anche molti dettagli personali sulla sua vita privata e il difficile rapporto con la mamma Eva. Oggi è una influencer e personaggio televisivo e nella vita privata ha avuto diverse relazioni sentimentali, alcune anche turbolente.

Come ad esempio fu la storia con il tronista e trainer Lucas Peracchi che finì tra litigi e accuse, soprattutto da parte della madre che aveva definito la figlia: “Succube di un uomo violento che vuole allontanarla dalla famiglia” . Dopo una breve parentesi con l’imprenditore Nico D’amore e un periodo da single, oggi Mercedesz è legata sentimentalmente ad Alessio Salata, fidanzato più giovane di lei di ben 11 anni, con il quale convive e dice di voler finalmente costruire una famiglia.