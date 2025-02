Chi è la figlia di Eva Henger: Mercedesz Henger e il legame con sua madre

Eva Henger sarà ospite a Verissimo quest’oggi, la celebre attrice si racconterà nel programma di Silvia Toffanin. Non mancheranno ovviamente delle rivelazioni sulla figlia Mercedesz, con la quale il rapporto non è sempre stato idilliaco, tra le due infatti ci sono state delle difficoltà che hanno portato madre e figlia a non parlarsi per un po’ di tempo: “Non sono stata bene in quel periodo in cui non ci siamo sentite, abbiamo imparato a chiederci scusa e a rispettarci di più” ha spiegato la ragazza.

Mercedesz Henger si è raccontata nel corso di una intervista concessa a Generazione Z di Monica Setta, soffermandosi anche sul rapporto con la madre Eva, con la quale non sono mancate le difficoltà: “Non giudico chi decide di intraprendere quel mestiere, non mi metteva in imbarazzo il mestiere dei miei genitori, più che altro mi metteva un po’ in difficoltà il pensiero degli altri” ha ammesso la ragazza che abbiamo visto in un paio di occasioni a L’Isola dei famosi. “Del mio padre biologico ho scoperto tutti a 17 anni, era una verità che non ammettevo neanche a me stesso, era arrivato il momento di parlarne”, ha rivelato la figlia d’arte che per tanti anni è rimasta all’oscuro riguardo alla reale identità del papà.

Mercedesz Henger e la sua famiglia: l’amore con Alessio

Dopo qualche battuta a vuoto, di quelle che la vita sa riservare a tutti indistintamente, Mercedesz Henger ha trovato la felicità in amore, visto che al suo fianco è arrivato come un fulmine a ciel sereno Alessio.

I due di recente si sono tuffati nei lavori di ristrutturazione della nuova casa, un’esperienza che se possibile ha unito i due ancora di più. “Abbiamo scelto insieme ogni angolo del nostro nido” ha svelato la figlia di Eva Henger che adesso si gode questa nuova avventura.