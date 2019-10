MERCEDESZ HENGER/ Contro la madre Eva: “Non vuole che stia con Lucas” (Domenica live)

Mercedesz Henger ed Eva Henger “divise” da Lucas Peracchi

Non è un bel periodo per Eva e Mercedesz Henger, che – a causa delle incomprensioni legate alla relazione di quest’ultima con Lucas Peracchi – si sono decisamente allontanate. Oggi, Mercedesz sarà ospite di Barbara d’Urso a Domenica live, per parlare, tra le altre cose, anche del suo litigio con mamma Eva. L’attrice ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi l’ha accusata sui social e sui giornali di aver troncato in malo modo il loro rapporto, procurandole così un dolore non indifferente. Mercedesz, invece, ha scelto Instagram per raccontare la sua verità: “Mi ritrovo costretta a difendermi da lei, cosa che non avrei mai creduto possibile, però sono costretta farlo perché la situazione si è fatta molto seria. Ci hanno urlato dietro per strada delle cose che non sto qui a ripetere, ci scrivono tutti i giorni, sembra che io sto a casa con la bava alla bocca incapace di intendere e di volere mentre Lucas è passato per uno che mi picchia a sangue tutti i giorni, cosa non vera. Lucas non ha mai alzato un dito che poi, ragazzi, per quel poco che avete conosciuto di me in televisione, secondo voi io sto a casa a farmi mettere le mani addosso senza reagire o fare qualcosa?”.

Mercedesz Henger ed Eva Henger, un rapporto complicato

Eva sostiene che Mercedesz Henger sia stata plagiata da Lucas Perracchi. I due avrebbero instaurato un rapporto malato, cosa che sua madre intende denunciare pubblicamente. Mercedesz, però, continua a negare e ad accusare la madre di rimando. L’ex tronista Lucas, a suo dire, non sarebbe la persona giusta per lei, dal momento che avrebbe contribuito ad allontanarla dalla sua famiglia d’origine. Sia Mercedesz che Eva si servono dei social media per spiegare le loro versioni. Le due non hanno contatti da diverso tempo: “Si giustifica dicendo che ha cercato di contattarmi in tutti i modi, cosa assolutamente non vera. Io avevo cancellato Whatsapp come chi mi segue sa ma c’erano altre mille modi per contattarmi”, ha dichiarato Eva Henger. E replica di Mercedesz non si è fatta attendere: “Da quando ha chiamato i giornali, perché mi hanno detto che è stata lei a chiamarli, e a insistere che queste robe fossero pubblicate e da quando è andata a Domenica live a fare queste dichiarazioni fortissime. Sapevo dell’antipatia che aveva nei confronti di Lucas, ma una cosa del genere non me la sarei mai aspettata (…) Questa cosa è stata pensata da mesi. Lo posso supporre da determinate cose. Sono allibita, mi spiace tanto. Non preoccupatevi per me, io sto male solo per questa situazione ora e basta”.

