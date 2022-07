Mercedesz Henger difende Guendalina Tavassi/ “E’ stata protettiva con Edoardo e…”

Mercedesz Henger appoggia Guendalina Tavassi: “Con Edoardo è stata protettiva e…”

Mercedesz Henger ha commentato il rapporto tra Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo. All’Isola dei Famosi, Guendalina ha preso spesso le difese del fratello ma si è anche scagliata contro di lui quando c’era da farlo. Nell’intervista radiofonica nel programma “Non succederà più” condotto da Giada Di Miceli, Mercedesz ha espresso il suo parere su Guendalina dichiarando che al posto suo si sarebbe comportata allo stesso modo: “Guenda è stata protettiva nei confronti del fratello e ha fatto bene perché lo stesso farei anche io con mia sorella piccola”.

Marco Melandri e Manuela Raffaetà si sono lasciati/ “Dopo Isola ha visto un’altra”

Mercedesz tifava per la vittoria di Edoardo Tavassi e non ha mai fatto mistero. Secondo lei la finale dell’Isola dei Famosi sarebbe dovuta essere tra Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavassi: “Non l’ho mai nascosto e l’ho detto anche a Nicolas. Tifavo per lui anche se ovviamente sono di parte. Sicuramente se la contendevano loro due”. Anche sui social in molti si sono dispiaciuti per l’abbandono di Edoardo Tavassi decretato da molti assieme a Carmen Di Pietro il vincitore morale di questa edizione. L’Isola dei Famosi ha visto nascere una particolare simpatia tra Edoardo e Mercedesz. I naufraghi si sono avvicinati durante l’ultima edizione del reality anche se alla loro conoscenza si sono posti alcuni ostacoli.

Nicolas Vaporidis, Maurizio Costanzo "sminuisce" sua vittoria all'Isola/ "L'unico un po' più conosciuto"

Mercedesz Henger aggiorna i fan sulle condizioni di salute, cosa è successo?

Mercedez Henger è stata una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi. Nelle scorse settimane, l’ex naufraga ha confidato di non aver recuperato ancora la forma fisica. Mercedesz ha informato i suoi followers sulle sue condizioni di salute e ha dichiarato di stare molto male: “È arrivato il momento di rivelarvi una cosa che cerco di nascondere da quando sono uscita dall’Isola, sia a voi che agli amici che incontro. Sto male, io da quando sono uscita dall’Isola sto malissimo fisicamente”.

Mercedesz ha voluto fare dei chiarimenti perché spesso incontra per strada persone che la fermano per strada e il suo atteggiamento potrebbe essere scambiato per scontroso. La naufraga ha rivelato: “Quando mi fermate e mi vedete con una faccia da ‘Voglio uccidere tutti’, io cerco di dirvi che sono ancora un po’ sfasata, in realtà sto morendo dentro, perché sto fisicamente a pezzi. Non ho avuto il tempo di riprendermi, perché non mi sono fermata un attimo. Sto morendo, sto morendo di nausea anche in questo momento. Ogni volta che tocco del cibo sto male, ogni volta che sono stata con mia sorella in piscina sono stata male”.

Mercedesz Henger ha finto con Edoardo Tavassi?/ "Mi è convenuto nascondere..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA