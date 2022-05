Mercedesz Henger divisa tra Edoardo Tavassi e Luca Daffrè/ Di chi è veramente innamorata?

Mercedesz Henger delusa da Edoardo Tavassi: “Mi piace davvero…”

Mercedesz Henger è rimasta offesa per il comportamento di Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi. Il fratello di Guendalina è tornato sui suoi passi dopo aver intuito che quella di Mercedesz fosse tutta una strategia per avere visibilità. Edoardo infatti continua ad avere dei dubbi e a tal proposito dice: “Ora fa il muso e fa l’offesa perché le ho detto che ho i dubbi. Mi sta esplodendo il cervello, vorrei tornare indietro e agire diversamente. A me lei esteticamente piace, ma tutto il tempo attaccati così a me no, nemmeno dopo due mesi di frequentazione. Nemmeno ci siamo baciati. Vieni in un reality, arrivi da fuori, ti sei lasciata da poche settimane, mi avevi puntato da fuori, dai su non mi fido di lei. Poi faceva il melodramma quando le ho detto che non mi fidavo. Se io ho dei dubbi lei deve accettarlo, anche perché vedo comportamenti strani”.

Mercedesz però non capisce il comportamento di Edoardo. La giovane si è confrontata con Lory Del Santo e ha sottolineato quanto fosse attratta da lui: “Ero molto interessata a conoscere Edoardo anche fuori dall’Isola. Lui mi piace davvero e mi sono lasciata coinvolgere. Anche prima sono andata a parlargli io, lui però dopo non mi ha calcolata, non capisco perché mi ignora. Mi ero appoggiata alla persona sbagliata. Qui intorno poi ci sono persone che fanno dei giochetti. Parlano alle spalle e quando arrivo io stanno in silenzio. Tu lo sai Lory che da bambina a scuola si raggruppavano contro di me e mi bullizzavano. Odio essere presa di mira in questa maniera. Mi sento come quando da bambina a scuola i ragazzini ridevano di me per il lavoro dei miei genitori. Però lo facevano di nascosto, perché non avevano il coraggio di deridermi in faccia”.

Mercedesz Henger ha preso in giro Edoardo Tavassi?

Mercedesz Henger si è avvicinata nelle scorse ore ad un altro naufrago dell’Isola dei Famosi. La giovane ha mostrato un interesse a conoscere Luca Daffrè. Mercedesz si è trovata a parlare con lui e ha detto: “Era tutta un’altra situazione poco prima che arrivaste voi”. La Henger ha parlato con Luca il quale ha replicato: “Se sei tu l’interessata mi fa anche piacere che mi racconti”. Edoardo Tavassi ha assistito poco distante alla scena e si è mostrato infastidito dal comportamento della ragazza. Parlando con la sorella Guendalina ha espresso le sue perplessità: “Sono stato rimpiazzato subito. Un’oretta, il tempo di recupero è di un’ora. Stava già chiacchierando con quelli nuovi. L’amore dura, mi diceva, poi in un’ora ti innamori di un altro, è così. Per la parte sentimentale lei sta già a posto. Prima piangeva al tramonto e ora…”.

La situazione sentimentale di Mercedesz in effetti non è del tutto chiara. Da giorni si parla di un presunto fidanzato che la ragazza avrebbe lasciato prima di partire per l’Honduras. Anche Edoardo è rimasto piuttosto deluso, ma soprattutto ha iniziato a ragionare sull’atteggiamento di Mercedesz. “Mi sono fatto due conti e ho capito che mentre registrava la clip di presentazione in cui diceva di essere interessata a me, era ancora fidanzata. Quando è arrivata sull’Isola, ha detto di essersi lasciata solo da qualche settimana”. Sono tante, troppe le cose che non tornano e che stanno ferendo Edoardo, che tra l’altro sta ricevendo il supporto del suo amico Nicolas Vaporidis che non è mai riuscito a fidarsi di Mercedesz Henger.











