Mercedesz Henger “Dopo Lucas nuova vita a Milano: torno in tv”/ “Finita con lui, ma…”

Mercedesz Henger si prepara a cambiare città e a tornare in Tv con un programma tutto nuovo. Lo ha dichiarato in diretta su RTL 102.5 News, durante la rubrica Trends&Celebrities condotta da Francesco Fredella. Da Piacenza si trasferisce a Milano: “Adesso vivrò la vita come viene, alla giornata.” ha esordito la figlia di Eva Henger, che prima conviveva col fidanzato Lucas Peracchi. Non si sbilancia troppo sul futuro lavorativo ma annuncia comunque che presto tornerà in Tv: “Ci sono dei nuovi progetti che mi emozionano molto, televisivi, ma non ne parlo per scaramanzia. Posso dire solo che si tratta di un programma sportivo…” Un periodo ricco di novità ma non sempre facile per la Henger che, su Instagram come in radio, ha tenuto a precisare che “Ci sono delle persone a me vicine che si sono dimostrate un po’ meno comprensive di quello che mi sarei aspettata. Però ho anche tante persone che mi stanno aiutando un sacco, amici come Edoardo Ercole.” ha ammesso.

Non è mancata qualche dichiarazione sulla rottura con Lucas Peracchi che ormai appare definitiva. In radio, Mercedesz Henger non ha voluto entrare nel dettaglio delle motivazioni della fine di questa storia, ma ha comunque precisato che non si è trattato di tradimento: “Ritengo che molte cose devono rimanere private, non è successo niente di grave come si potrebbe pensare. Si tratta di alcuni aspetti personali che preferisco non condividere. È stata una bella storia, abbiamo vissuto dei bei momenti e adesso è finita.” Lei e Lucas sono comunque rimasti in buoni rapporti: “Come mantenere un buon rapporto con l’ex? Io sono fortunata perché, non essendo accadute cose gravi, mi rimane solo da pensare di aver vissuto bellissimi anni con una bella persona e non perso alla rottura, quindi sono serena.”, ha concluso.

