Mercédesz Henger e Edoardo Tavassi, è polemica: flirt fake?/ L’ombra del fidanzato segreto…

Per la seconda volta sull’Isola dei Famosi, Mercédesz Henger, è sbarcata con Maria Laura De Vitis e Fabrizia Santarelli da pochi e giorni, ma sembra aver già stretto un bel legame con Edoardo Tavassi, che aspettava con ansia l’arrivo di una bella ragazza. Nel corso della diretta di lunedì 9 maggio, la conduttrice intavola il discorso con Edoardo per capire come stanno davvero le cose. La situazione però ha infastidito non poco Guendalina, che si sente ignorata dal fratello. Ilary Blasi per verificare se c’è davvero feeling mette alla prova Edoardo e Mercédesz: lui dovrà mimare i titoli di alcuni film e lei dovrà indovinarli. In palio c’è una deliziosa torta al cioccolato da mangiare in un minuto. Nonostante qualche difficoltà, i due naufraghi indovinano quattro film e vincono il dolce, mangiandolo davanti agli altri compagni. Nonostante sia sull’isola da pochi giorni, Mercédesz sta cercando di legare con tutti, ma non risparmia le critiche verso Maria Laura, ritenuta anche da lei poco trasparente e sincera. Henger pensa infatti che la ex pupa voglia solo creare delle dinamiche di gioco e che di Alessandro le importi davvero poco. Nel corso delle nomination di lunedì 9 maggio, Mercédesz riceve il voto da Carmen che la vota poiché è l’ultima arrivata, mentre lei, nonostante avrebbe voluto votare Maria Laura che ritiene falsa, opta per Lory poiché è meno collaborativa rispetto agli altri concorrenti. Avendo ricevuto un solo voto, la ragazza prosegue la sua permanenza all’Isola dei Famosi. E intanto già si parla di intesa con Edoardo Tavassi.

Mercedesz Henger ha alzato un polverone mediatico in pochissimi giorni a L’Isola dei Famosi 2022. In molti infatti si sono chiesti come mai sia ancora in Honduras nonostante la mamma Eva sia stata ricoverata in ospedale. Di recente la donna e suo marito Massimiliano Caroletti sono stati travolti da un brutto incidente in Ungheria e sono rimasti feriti. La donna ha avuto bisogno di diversi interventi chirurgici ed è stata trasportata dall’Ungheria a Roma in elicottero. La situazione al momento appare delicata eppure vediamo Mercedesz in bikini all’Isola. Non si può ovviamente accusare una persona senza avere delle informazioni precise ma il pubblico mormora e si domanda cosa stia realmente accadendo tra la ragazza e la madre e se magari ci sia in atto una frizione. Sappiamo benissimo, come abbiamo visto più volte in televisione, che le due sono molto legate anche se pare che Eva non abbia mai digerito la relazione sentimentale della figlia con Lucas Peracchi.

