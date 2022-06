Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi, flirt finito post Isola dei Famosi?/ Lei chiarisce la sua posizione…

Mercedesz Henger: il suo rapporto con Edoardo Tavassi

Avere esperienza in ambito televisivo non vuol dire automaticamente riuscire ad avere un certo impatto all’interno di un format come quello de L’isola dei Famosi. In ogni caso, Mercedesz Henger è riuscita comunque a rispettare questa tipologia di aspettativa, dimostrandosi capace di rispondere in maniera dinamica alle sollecitazioni del reality. Nonostante il suo percorso sia stato più breve rispetto a quello della maggior parte dei suoi attuali compagni di viaggio, fin da subito la ragazza ha espresso e dimostrato tutta la sua voglia di mettersi in gioco. Non a caso, sia durante le varie prove settimanali che nel corso delle mansioni giornaliere, è sempre stata in prima linea cercando di superare i pregiudizi che spesso la accompagnano.

Nel corso dell’ultima puntata del reality, andata in onda lunedì 6 giugno, c’è stato modo anche di approfondire lo stato del rapporto tra Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi. Nonostante un allontanamento percepito e osservato nel corso delle settimane precedenti, nei giorni scorsi è stato evidente un certo riavvicinamento. Il tutto è stato confermato anche dalla diretta interessata che ha ribadito la sua volontà di andare avanti nella relazione per conoscere ancora meglio il fratello di Guendalina.

Quale giudizio sul percorso all’Isola di Mercedesz?

Nel momento della nomination la figlia di Eva Henger ha scelto di fare il nome di Nick; così come buona parte dei suoi compagni di viaggio, Mercedesz Henger ha dato come motivazione il fatto di non aver gradito il pessimo atteggiamento dimostrato dal cantante dei Cugini di Campagna in particolare nel corso dell’ultima settimana.

Non è possibile dire in maniera chiara se il giudizio del pubblico sia più positivo che negativo, è chiaro però che dai social si percepisce una certa tendenza a supporto della giovane. Molti infatti sembrano apprezzare la voglia di rivalsa che spesso si può percepire anche solo dal suo sguardo. Nella prossima puntata del reality di Canale 5 vedremo sicuramente l’evolversi del suo rapporto con Edoardo, fattore che può incidere sulle sue possibilità di accedere alla finale.

Mercedesz Henger e la riflessione sulla sua esperienza all’Isola dei Famosi

Nelle ultime ore Mercedesz Henger si è ritrovata a riflettere insieme a Luca Daffrè sul suo percorso all’Isola dei Famosi. Per la ragazza si tratta della seconda esperienza ma nonostante questo il suo ritorno in Honduras pare abbia avuto un peso molto importante. “Questo più che un gioco è un’esperienza di vita”, ha commentato parlando con Daffrè. “Non è facile ma ti fa realizzare tanto su te stesso”, ha aggiunto. Mercedesz ha ribadito come vivere l’esperienza dell’Isola sia un modo per riflettere anche sui propri limiti.

Luca sembra essere d’accordo con la figlia di Eva Henger, dal momento che anche lui si sarebbe ritrovato a fare i conti con i suoi pensieri stando sull’Isola, “in un ambiente ostile”. “Non hai distrazioni”, ha precisato Mercedesz, “con persone che sono fuori dalla tua confort zone”. Per la Henger si tratta di una sfida mentale e fisica non destinata a tutti.











