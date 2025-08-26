Mercedesz Henger è incinta: la figlia di Eva Henger aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Alessio Salata. L'annuncio su Instagram

“Abbiamo tenuto questo segreto per un po’… e ora vogliamo condividerlo con voi”: è con queste parole, accompagnate da un video pubblicato su Instagram, che Mercedesz Henger annuncia di essere incinta. La celebre figlia di Eva Henger aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Alessio Salata, e ha voluto dare la lieta notizia anche a tutti il popolo del web, pubblicando un video nel quale lui mostra le foto dell’ecografia, lei prima la collana tipica delle donne in dolce attesa, poi il primo vestitino del nascituro. Un bacio incornicia il dolce momento, poi lui si inginocchia e le bacia anche il pancino appena visibile.

Una bellissima notizia quella annunciata dalla coppia, che ha raccolto in pochi minuti tantissime reazioni positive su Instagram. Tra queste spicca proprio quella di mamma Eva Henger, che ha commentato con una pioggia di cuori rossi per la coppia, sottolineando che l’abitino mostrato dalla figlia nel video è un suo dono per il nascituro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Mercedesz Henger è incinta: chi è il fidanzato Alessio Salata

La storia tra Mercedesz Henger e Alessio Salata è nata e cresciuta lontano dai riflettori. Lui è arrivato nella vita di Mercedesz dopo la lunga e discussa relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi, ed è un ragazzo che non appartiene al mondo dello spettacolo. Ha giocato a calcio a livelli professionali, adesso pare sia impegnato nel settore immobiliare. Poco si sa della sua vita privata, essendo un ragazzo abbastanza riservato. Solo poco tempo fa, parlando della relazione con Alessio, Mercedesz diceva: “È un periodo veramente bello. Mi auguro di avere presto una famiglia e spero di essere felice con lui, come lo sono adesso, per sempre”. Ora questo sogno sta per diventare realtà. Non resta che scoprire se il bambino in arrivo sarà un maschietto o una femminuccia.

