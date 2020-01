Mercedesz Henger e Lucas Peracchi/ Confessioni intime a Pomeriggio 5: “lo facciamo..”

Amore a gonfie vele per Mercedesz Henger e Lucas Peracchi che hanno festeggiato insieme sia il Natale che il Capodanno condividendo i momenti più belli delle loro vacanze sui social. Sorridenti, innamorati, uniti e felici, Mercedesz e Lucas sono pronti a fare progetti di vita insieme come ha dimostrato l’ex Peracchi che, in diretta a Domenica Live, ha chiesto alla fidanzata di mettere su casa insieme volendo condividere il proprio futuro con lei. I due, oltre ad essere innamorati, condividono anche la passione per la palestra. Grazie ai consigli del fidanzato, Mercedesz si allena quotidianemente mantenendo il suo corpo in perfetta forma. Tra i due, dunque, ci sono tutti gli elementi per una lunga storia d’amore. Tra Mercedesz e Lucas, infatti, c’è anche tantissima passione di cui sono pronti a raccontare i dettagli a Pomeriggio 5.

MERCEDESZ E LUCAS PERACCHI: “TASSATIVO FARLO UNA VOLTA AL GIORNO”

A parlare per la prima volta della passione con Mercedesz Henger era stato lo stesso Lucas Peracchi che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Novella 2000, aveva dichiarato: “Io sono molto caldo e penso Mercedesz ne sia felice di questo. Quante volte al giorno lo facciamo? Una volta al giorno è tassativo, come bere un bicchier d’acqua. Se possiamo, finché non sveniamo”. Dichiarazioni che non avrebbero sorpreso i fans della coppia che, nella prima puntata del 2020 della trasmissione di Barbara D’Urso, sono pronti ad aggiungere dettagli. Bellissima, con un vestito azzurro, stretto e corto, Mercedesz Henger spiazzerà lasciandosi andare a confessioni inedite sulla sua storia con l’ex tronista di Uomini e Donne?

